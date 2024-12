Da Joker 2 ai cinecomics: i grandi flop al cinema del 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra i tanti resoconti che si fanno alla fine dell'anno, non può mancare quello che riguarda i flop al cinema. Non è un discorso legato alla qualità di un film o al fatto che la realizzazione finale abbia deluso le aspettative del pubblico. Non è un discorso legato alla soggettività dei gusti, quanto alla freddezza dei numeri. Si parla, dunque, soprattutto di pellicole che hanno avuto un costo molto alto e che, al botteghino, non solo non sono riuscite a guadagnare, ma nemmeno a rientrare della spesa effettuata. Film che hanno fatto perdere alle case di produzione numerosi milioni di dollari.



Il flop più recente è quello di Kraven - Il cacciatore, che è arrivato nelle sale italiane l'11 dicembre e già si preannuncia come uno dei fallimenti della stagione. Incentrato sul personaggio di Kraven (uno degli antagonisti Marvel), il film ha avuto un budget di circa 110 milioni di dollari. Ad oggi, secondo i dati riportati da Box Office Mojo, una delle maggiori fonti sugli incassi globali, il film ha guadagnato appena 52 milioni a livello internazionale. L'insuccesso di questo film, che vede come protagonista Aaron Taylor-Johnson, sembra confermare un andamento abbastanza diffuso nel mondo del cinema. Ad eccezione di Venom (che beneficia della presenza di un attore amatissimo come Tom Hardy), il pubblico sembra non essere interessato a film dedicati a quello che è stato definito il Sony's Spider-Man Universe. Ne è un esempio anche Madame Web, che secondo i dati di ComicsUniverse è costato oltre 100 milioni di dollari e a fine anno, compreso il mercato home-video e streaming, è riuscito a ottenere solo 100 milioni a livello globale.

Un altro grandissimo flop del 2024 è il film Argylle, diretto da un grande mestierante della settima arte come Matthew Vaughn e tratto da un romanzo che si vocifera sia stato scritto sotto pseudonimo dalla star Taylor Swift. Si tratta di una sorta di spy story, in cui una scrittrice (Bryce Dallas Howard) si trova invischiata in un complotto spiistico molto simile a quello che ha descritto nei suoi libri. Ossessionata dal suo stesso protagonista (Henry Cavill), la donna è costretta a fidarsi di una spia (Sam Rockwell) che non ha niente a che vedere coi modelli à la James Bond. Il film è costato oltre 200 milioni di dollari, ma non è riuscito a guadagnarne più di 96. Un vero e proprio flop, reso ancora più grave sia dalla presenza di un cast molto amato, sia proprio dalle voci secondo cui il progetto fosse legato al personaggio di Taylor Swift.

Forse, però, il flop più grande dell'anno e anche quello che ha deluso maggiormente il pubblico appassionato di cinefili è quello di Megalopolis, l'ultima fatica del maestro Francis Ford Coppola. Il film era già stato al centro di diverse polemiche, quando la sua promozione era stata accompagnata da citazioni di recensioni entusiaste che, tuttavia, non erano vere. Dopo essere stato anche presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Megalopolis non è riuscito a convincere nessuno. Costato, come riporta Every Eye, 120 milioni di dollari, il film ne ha guadagnati solo 13. Non sorprende poi che tra i flop al cinema di questo 2024 ci sia anche Il corvo, remake dello storico film in cui Brandon Lee perse la vita. Alcuni cult non dovrebbero essere rimaneggiati con la speranza di farci ulteriori soldi, perché il rischio è proprio quello che il pubblico lo boicotti. Costato circa 50 milioni di dollari, il remake con Bill Skarsgaard nei panni del protagonista non ne ha incassati più di 29.

Il vero flop più inaspettato, però, è stato quello di Joker - Folie à deux. Presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Joker - Folie à Deux era senza dubbio il titolo più atteso della stagione cinematografica che si sta per concludere. Questo soprattutto grazie al primo Joker di Todd Phillips, considerato quasi unanimamente un capolavoro. In questo secondo capitolo, invece, il personaggio interpretato sempre magistralmente da Joaquin Phoenix e affiancato da Lady Gaga non è riuscito a convincere né pubblico né critica. Sul sito di Rotten Tomatoes, il film ha solo il 31% di gradimento da parte della critica di settore. Per quanto riguarda l'incasso al box office, invece, Joker - Folie à deux ha guadagnato 206 milioni di dollari a fronte di un budget di 200 milioni.

La produzione, dunque, è rientrata dei costi, ma è rimasta ben lontana dall'incassare quanto sperato, soprattutto a confronto con il primo film, che come riporta sempre Box Office Mojo , incassò a livello globale più di un miliardo di dollari.