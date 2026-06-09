Josh O' Connor, chi è l'attore protagonista di Disclosure Day, il nuovo film di Spielberg

Disclosure Day è il nuovo film di Steven Spielberg che arriva al cinema il 10 giugno e che riporta il regista di E.T. e Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo nella narrativa legata agli alieni e alla fantascienza. Protagonista del film è l’attore britannico Josh O’Connor, che nel film interpreta un esperto di cybersicurezza militare che entra in possesso di materiale che proverebbe l’esistenza degli alieni, ma anche tutti i tentativi fatti dal governo statunitense per nascondere ogni tipo di avvistamento. In una lotta contro il tempo e contro forze più grandi di lui, il protagonista, insieme a un’addetta meteo di un’emittente televisiva (Emily Blunt), farà di tutto per permettere all’umanità di scoprire la verità e di prendere consapevolezza del fatto che “non siamo soli” nell’universo.

Chi è Josh O’Connor

Nato a Cheltenham, Gloucestershire, il 20 maggio 1990, figlio di un insegnante e di un'ostetrica, Josh O'Connor ha inseguito il sogno della recitazione sin dall'adolescenza, quando si è iscritto alla Bristol Old Vic Theatre School, dove si è diplomato nel 2011. Come accade alla maggior parte degli attori, la sua carriera inizia accettando piccoli ruoli in serie tv di grande successo. Nel 2012, ad esempio, debutta con una piccola parte in Lewis e l'anno successivo appare in un episodio della settima stagione del capolavoro seriale Doctor Who. Al cinema debutta sempre nel 2012 nel film sugli zombie - che non ha distribuzione italiana - The Eschatrilogy: Book of the Dead. Dal 2014 al 2016 partecipa a diverse produzioni cinematografiche e televisive britanniche. È nel cast del film Posh e Kenneth Branagh lo dirige nel 2015 in Cenerentola. Nel 2016, diretto da Stephen Frears, recita al fianco di Meryl Streep e Hugh Grant nel film Florence, che racconta la storia vera della cantante lirica Florence Foster Jenkins. Dopo aver avuto un piccolo ruolo ricorrente in Peaky Blinders al fianco di Cillian Murphy, Josh O'Connor ottiene la sua prima grande parte importante in una serie tv, quando entra nel cast di I Durrell - La mia famiglia e altri animali, dove rimane per tutti i 26 episodi.

Il successo con The Crown

Il vero salto di qualità, però, arriva solo nel 2019, quando l'attore inglese viene scelto per interpretare re Carlo III nella terza e quarta stagione di The Crown, la serie Netflix che ha raccontato l'ascesa della regina Elisabetta in un Regno Unito pieno di contraddizioni e cambiamenti, dall'infanzia post-bellica fino all'ultima apparizione. Josh O'Connor ha interpretato re Carlo nel momento della prima età adulta, negli anni del matrimonio con Lady Diana e dell'amore storico con Camilla, fino alla tragica morte della principessa del Galles che ha gettato un’ombra sull’intera famiglia reale. Per la sua interpretazione l'attore ha vinto un Emmy, due Actors Awards e un Golden Globe per la migliore interpretazione di un attore in una serie drammatica. Il successo con The Crown gli ha permesso di essere scelto per altri grandi ruoli, stavolta sul grande schermo. Nel 2020 diventa Mr. Elton nella più recente trasposizione del romanzo di Jane Austen Emma, mentre nel 2023 recita al fianco di Kate Winslet in Lee Miller.

Josh O'Connor e l'Italia

Josh O'Connor, negli anni, è diventato anche un volto noto al pubblico italiano grazie soprattutto a due grandi progetti. Il primo è La chimera, film scritto e diretto da Alice Rohrwacher (sorella di Alba), incentrato su un gruppo di esperti archeologi che si muovono nel misterioso mondo del mercato nero legato ai reperti storici. Il film ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte della critica di tutto il mondo ed è stato candidato a numerosi premi: dai David di Donatello ai premi collaterali del Festival di Cannes, dove il film è stato presentato in anteprima mondiale.

La curiosità legata alla presenza di Josh O'Connor in questo film è che, dopo le riprese della prima parte della pellicola, Josh O’Connor ha dovuto interrompere temporaneamente le riprese per avere la libertà di andare a girare Challengers, film di Luca Guadagnino, in cui l'attore inglese interpreta il ruolo di Patrick Zweig al fianco di Zendaya.

Solo dopo aver finito le riprese di Guadagnino, Josh O'Connor è potuto tornare in Italia per completare La Chimera. Con Alice Rohrwacher Josh O'Connor tornerà a lavorare nel film Three Incestuous Sisters, tratto dal romanzo di Ottessa Moshfegh, che attualmente è in fase di ripresa.