Incontri ravvicinati del terzo tipo e la (vera) teoria di Spielberg sugli alieni negli Stati Uniti

Uscito nel 1977 Incontri ravvicinati del terzo tipo è uno dei tanti film, nella carriera di Steven Spielberg, che ha messo in chiaro la fascinazione del regista per il mondo della fantascienza e degli alieni, come dimostrano anche film come l'iconico E.T. e l'andrenalinico La guerra dei mondi. Candidato agli Oscar nel 1978, Incontri ravvicinati del terzo tipo torna in tv questa sera alle 21.10 su Rai Movie.

Incontri ravvicinati del terzo tipo, la trama

Lo scienziato Claude Lacombe (François Truffaut) non riesce a credere ai suoi occhi quando, nel cuore del deserto di Sonora, rinviene cinque aerei che erano stati dati per dispersi dopo aver sorvolato il terribile Triangolo delle Bermuda. La cosa più sorprendente è che i velivoli sono tutti funzionanti, il che li rende oggetto di numerosi studi da parte di esperti che vogliono comprendere cosa sia accaduto veramente. Intanto, in Indiana, il piccolo Barry (il Cary Guffrey diventato poi famoso con Shining) è alle prese con strani eventi soprannaturali che preoccupano sua madre (Melinda Dillon). In un altro luogo, intanto, Roy Neary (Richard Dreyfuss) ha un incontro ravvicinato del terzo tipo: l'incontro con una realtà aliena lo lascia ustionato e alle prese con strane visioni. Tutti questi eventi, apparentemente scollegati tra di loro, sono in realtà intrecciati in un intrigo che proprio Lacombe deve svelare.

