L'amore non va in vacanza e gli altri film da vedere stasera in tv

Mentre su Netflix debutta oggi la seconda stagione della serie di successo Squid Game, i canali in chiaro del digitale terrestre continuano a proporre palinsesti pieni di film di Natale e lungometraggi perfetti da vedere in famiglia, nel calore delle proprie abitazioni. Ecco dunque una breve guida per scoprire quali sono i film da non perdere stasera in tv.

Elf

Alle 14.05 su Italia 1 verrà trasmesso un film diventato un classico di Natale, sebbene i suoi detrattori siano tanti quanto i suoi estimatori. Si tratta di Elf, film in cui Buddy (Will Ferrell), dopo essere stato cresciuto da un elfo di Babbo Natale, decide di tornare nel mondo degli uomini per ricongiungersi al suo papà biologico. Peccato che l'uomo sia uno squalo degli affari, un uomo che non sa più vedere la magia del Natale e che potrebbe essere senza sforzo una variante dell'Ebeneezer Scrooge di Dickens. Ma l'entusiasmo di Buddy e lo spirito delle Feste potrebbero salvare anche un uomo che appare condannato.

L'amore non va in vacanza

Diventato a tutti gli effetti un nuovo classico delle Feste di Natale, L'amore non va in vacanza è il film diretto da Nancy Meyers che racconta la magia del Natale per quattro persone che sembravano rassegnate a non conoscere il grande amore. Amanda (Cameron Diaz) vive a Los Angeles, dove guida un'agenzia per il montaggio dei trailer cinematografici. Non riesce a piangere da quando è adolescente e i suoi occhi rimangono asciutti anche quando scopre che il compagno la tradisce. Iris (Kate Winslet) è una donna che vive nel Surrey e lavora a Londra ed è innamorata del collega Jasper (Rufus Sewell), un narcisista che però sta per sposare un'altra donna. Entrambe col cuore spezzato e deluse dagli uomini, Amanda e Iris decidono di scambiarsi le case per le feste. Grazie a questo, Amanda conosce il fratello di Iris (Jude Law), mentre Iris stringe amicizia con un musicista collega dell'ex di Amanda (Jack Black). L'appuntamento è alle 21.30 su TV8.

Tutti insieme inevitabilmente

Alle 21.10 su La5 va in onda la commedia Tutti insieme inevitabilmente, una commedia che riflette sulla tradizione di passare obbligatoriamente le Feste in famiglia. Protagonisti del lungometraggio sono Vince Vaughn e Reese Whiterspoon nei panni di una coppia che, proprio durante le Feste di Natale, si trova a dover passare le vacanze prima con la famiglia dell'una e poi con quella dell'altro. Queste "visite" mettono in mostra le tante differenze tra i due innamorati, che ben presto cominceranno non solo a discutere tra di loro, ma anche a mettere in dubbio tutto quello che fino a poco prima consideravano una certezza. E se il Natale in famiglia non fosse altro che una trappola?

Cast Away

Appuntamento alle 21.21 su Rete 4 con Cast Away, pellicola che vede come protagonista indiscusso Tom Hanks nei panni di un moderno Robinson Crusoe. A pochi giorni dalle sue nozze, un uomo naufraga su un isola deserta. Determinato a non morire e a sopravvivere per poter trovare un modo per tornare a casa, l'uomo usa tutte le sue conoscenze per sopravvivere in un ambiente ostile, diverso da quello a cui era abituato.

Il suo unico amico è una palla su cui disegna un volto: sarà proprio quel viso ciò che gli impedirà di perdere del tutto la testa, fino al giorno in cui l'uomo decide di affrontare l'oceano per provare a tornare a casa.