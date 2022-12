L'amore non va in vacanza: quando Kate Winslet supplicò la regista

L'amore non va in vacanza è il film del 2006 diretto da Nancy Meyers - regista anche di film come Tutto può succedere e Book Club - che andrà in onda questa sera alle 20.40 sul canale RSI La 1. Disponibile anche nel catalogo di Netflix, L'amore non va in vacanza è diventato in breve tempo un vero e proprio classico di Natale, da vedere almeno una volta durante il mese di dicembre.

L'amore non va in vacanza, la trama

Iris (Kate Winslet) è una donna in carriera che vive nel Surrey e ha una relazione con il suo collega Jasper (Rufus Sewell). Tuttavia, poco prima dell'inizio delle vacanze di Natale, la donna scopre che l'uomo che ama è fidanzato con un'altra e sta per sposarsi. La notizia le spezza il cuore e la getta nella disperazione.

Amanda (Cameron Diaz) monta trailer a Los Angeles e nel suo lavoro è tra le più brave. Altrettanto non si può dire della sua vita sentimentale che naufraga quando la donna scopre di essere stata tradita. Spaventata all'idea di passare le vacanze di Natale da sola, Amanda decide di fuggire dalla California. Grazie al sito "scambio casa", Amanda e Iris entrano in contatto. Amanda passerà il Natale nel cottage britannico di Iris e quest'ultima volerà verso il sole della California. Nel Surrey, dove comincia di nuovo a sentirsi molto sola, Amanda fa amicizia (e non solo!) con il fratello di Iris, Graham (Jude Law). A Los Angeles, Iris, dopo aver fatto amicizia con l'anziano vicino (Eli Wallach), stringe un rapporto stretto con Miles (Jack Black), un musicista che lavora per Hollywood e che potrebbe farla credere di nuovo nel vero amore.

Kate Winslet in ginocchio

L'amore non va in vacanza continua ad essere un film molto amato dal pubblico, che continua a riscuotere buoni ascolti ad ogni passaggio televisivo, proprio come avviene con altri grandi classici come Una poltrona per due o Ghost. Il successo della pellicola non si deve cercare solo nella sceneggiatura brillante e negli ottimi dialoghi, ma anche nella forte chimica che esiste tra gli attori che portano in scena i protagonisti. Non a caso, come si legge su IMDB, Nancy Meyers scrisse il film - di cui è anche regista - con Kate Winslet, Cameron Diaz, Jack Black e Jude Law in testa. Quindi la pellicola è stata realizzata proprio seguendo l'immaginazione della sceneggiatrice, che ha potuto anche fare affidamento sul fatto che Kate Winslet e Rufus Sewell erano stati davvero insieme e quindi le dinamiche della loro relazione poteva risultare credibili, nonostante si basassero su alcuni elementi portati all'estremo.

Ma la lavorazione del film non è stata poi così tutta rose e fiori come si potrebbe immaginare guardandolo. In effetti, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, alcune riprese sono state così dure da spingere Kate Winslet a chiedere pietà. In quel di Hollywood, infatti, la regista e sceneggiatrice Nancy Meyers è nota per avere la fissa a fare più riprese e retake per ogni segmento e ogni scena. Durante la produzione di L'amore non va in vacanza, alla fine di un gran numero di riprese per la scena della festa in redazione che apre il film e che vede Iris come protagonista, Kate Winslet suscitò l'ilarità di tutto il cast tecnico e artistico quando si ribellò alla regista. Alla fine di quella che l'attrice ritenne un'ottima scena, quando la Meyers chiese di rifare la scena e ricominciare, Kate Winslet cadde in ginocchio, le mani congiunte e cominciò a pregare affinché quella potesse essere l'ultima ripresa. La pantomima di Kate Winslet venne accolta con risate e divertimento, ma questo non impedì a Nancy Meyers di continuare a lavorare come aveva sempre fatto.