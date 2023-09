Lanterna verde, ecco come è nato l'amore tra Ryan Reynolds e Blake Lively

Lanterna verde è il lungometraggio ispirato all'omonimo personaggio della DC Comics che va in onda questa sera alle 23.26 sul canale 20 Mediaset. Come molti film realizzati dalla diretta competitor della Marvel, anche Lanterna verde non riuscì a mantenere le aspettative della produzione, che abbandonò ogni proposito di creare una saga cinematografica a causa della mancanza di fondi. Questo, stando a quanto si legge su Coming Soon, fu motivo di sollievo per l'attore protagonista, che odiò lavorare alle dipendenze del regista Martin Campbell. Nonostante questo malessere sul set, tuttavia, Ryan Reynolds deve ricordare anche con affetto questa specifica pellicola, perché è attraverso Lanterna verde che ha potuto conoscere colei che sarebbe presto diventata sua moglia, Blake Lively.

Lanterna verde, la trama

Hal Jordan (Ryan Reynolds) è un pilota collaudatore che, di punto in bianco, si trova catapultato in una realtà inaspettata. Viene infatti scelto da un anello magico per essere l'erede di Abin Sur (Temuera Morrison), uno dei primi Lanterna Verde, guardiani dotati della cosiddetta Essenza Verde il cui compito è quello di proteggere e difendere tutto l'universo. È così che Hal viene portato sul pianeta Oa, dove viene addestrato da uno scettico Sinestro (Mark Strong), che non crede che un umano abbia il potere e la volontà necessari per intraprendere la "carriera" da Lanterna verde. Intanto, sulla Terra, Hector Hammond (Peter Sarsgaard) sta svolgendo degli esperimenti su Abin Sur, ma mentre svolge questo lavoro viene "posseduto" da alcune particelle di Parallax, una Lanterna verde che aveva voltato le spalle al giuramento e alla sacra missione dei guardiani. Hector, così, perde parte della sua umanità e viene divorato dall'oscurità e dal risentimento, al punto da voler uccidere suo padre, che si trova su un aereo insieme a Carol (Blake Lively), ex fidanzata di Hal.

La storia d'amore tra Ryan Reynolds e Blake Lively

Nel mondo dello spettacolo e, più precisamente, nel mondo del cinema capita spesso che due persone molto famose finiscano con l'innamorarsi e intraprendere un cammino di coppia. Basti pensare ai Brangelina, a quanto sia stato iconico il matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie e quanto scalpore abbia fatto l'annuncio della loro separazione. Questo perché nell'immaginario collettivo ci sono alcune "coppie famose" che rappresentano un po' il lieto fine della realtà, la prova che forse può esistere il vero amore anche lontano dallo schermo. Coppie come quelle formate da Javier Bardem e Penelope Cruz, oppure da Ryan Gosling e Eva Mendes, sono coppie che quasi assurgono al ruolo di "favola", un racconto consolatorio per coloro che seguono il mondo del cinema non solo per i lungometraggi, ma anche per gli attori che lo popolano. E tra le coppie più amate di sempre c'è quella formata proprio da Ryan Reynolds e Blake Lively. I due vivono la loro storia d'amore abbastanza pubblicamente: pur mantenendo privati molti aspetti della loro vita privata (come, ad esempio, il nome del quarto figlio), i due non hanno mai lesinato su dichiarazioni pubbliche, su scatti condivisi su Instagram o, in generale, condivisioni che fossero testimonianze dirette della salute della loro relazione e del loro amore.

I due si sono conosciuti proprio sul set di Lanterna verde. Come si legge su Brides, correva l'anno 2010 e Ryan Reynolds e Blake Lively passavano insieme moltissimo tempo sul set del lungometraggio in cui lavoravano. A dispetto di tutto, però, la relazione più seguita dei social non nacque immediatamente. All'epoca Ryan Reynolds era già sposato con un'altra diva di Hollywood, l'attrice Scarlett Johansson, mentre Blake Lively era già da tre anni in una relazione serie con Penn Badgley, attore con cui condivideva il set della serie Gossip Girl e che ora tutti conoscono soprattutto nei panni del protagonista della serie Netflix You. Blake Lively e Ryan Reynolds sono poi apparsi insieme nell'estate dello stesso anno: l'occasione, però, era comunque di stampo lavorativo. Come scrive People i due hanno partecipato al rinomato Comic-Con di San Diego per presentare e promuovere l'uscita di Lanterna verde.

Nel settembre 2010 Blake Lively decide però di interrompere la sua relazione con il collega Penn Badgley, sebbene, secondo una fonte riportata da US Weekly, i due siano riusciti a rimanere in buoni rapporti anche dopo la rottura. Qualche mese più tardi, a dicembre, anche Ryan Reynolds pone la parola fine al suo matrimonio. Lui e Scarlett Johansson rilasciano un comunicato attraverso la testata People, in cui si legge: "Dopo una lunga e sentita considerazione da parte di entrambi, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Siamo entrati nella nostra relazione con amore ed è sempre con amore e gentilezza che la lasciamo. Sebbene l'attenzione alla privacy non è qualcosa che ci aspettiamo, sarebbe comunque molto apprezzata."

Nel 2011 Lanterna Verde esce al cinema e i due attori vengono spesso visti insieme durante la promozione, ma non sembra esserci nessun pettegolezzo riguardo una loro possibile liason sentimentale. Soprattutto perché all'epoca sulle testate internazionali Blake Lively veniva indicata come nuovo interesse amoroso di Leonardo DiCaprio. Una notizia che ben presto fece il proverbiale buco dell'acqua, ma bisognerà comunque attendere la fine del 2011 per rendersi conto che l'ex Serena Van Der Woodsen di Gossip Girl era in realtà legata sentimentalmente alla sua co-star del film di Martin Campbell. Sebbene i due siano sempre molto attenti a mantenere la loro privacy, ai giornali e ai fotografi non sfuggono le gite romantiche che i due fanno o la facilità e la velocità con cui Ryan Reynolds porta la sua fidanzata a vedere la sua città natale e a conoscere la sua famiglia. Nel settembre del 2012, poi, i due convolano a giuste nozze, attraverso una cerimonia intima e privata, lontana da occhi indiscreti e dalla curiosità dei più, tanto che i giornali hanno spesso parlato di "matrimonio segreto". Da allora, Blake Lively e Ryan Reynolds non si sono più separati: hanno avuto quattro figli insieme e continuano a supportare l'uno il lavoro dell'altra.