"The legend of Tarzan" e gli altri film da vedere stasera in tv

Il palinsesto del lunedì sera è pieno di programmi televisivi che rappresentano ormai un appuntamento fisso, come L'isola dei famosi su Canale 5 o Quarta Repubblica su Rete 4. Torna anche Stasera tutto è possibile su Rai 2 e l'appuntamento con Gialappa's Show su TV8. Nonostante questo, però, stasera in tv ci sono anche diversi film che potrebbero attirare l'attenzione degli spettatori maggiormente interessati alla settima arte. Ecco, allora, quali sono i film da non perdere.

Stasera in tv: quali titoli guardare

Homefront

Tratto da una vecchia sceneggiatura di Sylvester Stallone, Homefront è il film disponibile stasera in tv alle 21.24 su Italia 1. La storia è quella di un ex agente della DEA (Jason Statham), che ha abbandonato il suo lavoro dopo una missione finita in modo tragico. Nella speranza di ricostruirsi una vita serena insieme alla figlia, l'uomo decide di trasferirsi in un piccolo paese della Louisiana. Qui, però, finisce con il diventare il bersaglio di un narcotrafficante di zona (James Franco).

The legend of Tarzan

Alle 21.20 sul canale 20 Mediaset va invece in onda The Legend of Tarzan che prende il via dopo che Tarzan (Alexander Skarsgaard), ora noto con il nome di John Clayton III e Jane (Margot Robbie) hanno già lasciato la foresta africana e iniziato la loro vita come coppia nella fumosa Londra. Tuttavia, nella vecchia foresta c'è qualcuno che medita vendetta. Mbonga (Djimon Hounsou) vuole infatti la vita di Tarzan per ripagare la morte del figlio, ucciso dall'uomo delle scimmie per vendicare la morte della madre adottiva. A causa anche dell'intromissione del mercenario Leon Rom (Christoph Waltz), mandato nella foresta per cercare pietre preziose, John/Tarzan è costretto a tornare in Africa e, forse, alla sua vecchia vita.

Freaks Out

Tra gli altri film disponibili stasera in tv c'è anche Freaks Out, opera seconda di Gabriele Mainetti dopo Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando un ufficiale tedesco (Franz Rogowski) si mette alla ricerca di freaks e personaggi fuori dall'ordinario per usarli nella guerra. Intanto, a Roma, un gruppo di "fenomeni da baraccone" (Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo e Giancarlo Martini) perdono la guida del loro mentore Israel (Giorgio Tirabassi) e finiscono col cercare una via di fuga tra le bombe e l'esercito nazista che si fa sempre più avanti.

I dieci comandamenti

Per gli spettatori più nostalgici o per coloro che sentono la necessità di vedersi un colossal, alle 21.15 su TwentySeven stasera in tv va in onda I dieci comandamenti, film del 1956, diretto da Cecil B. DeMille e diventato un vero e proprio classico nella storia del cinema. Come è facilmente intuibile dal titolo, anche per coloro che non lo hanno mai visto, il film racconta la storia di Mosé (Charlton Heston), dall'abbandono lungo il fiume, fino all'adozione nella famiglia del faraone che porta alla gelosia del cugino (Yul Brynner).

Intanto, grazie anche all'intervento dell'amata Nefertari (), Mosé scopre la sua vera identità, il che spingerà l'uomo a prendere una decisione che cambierà la Storia.