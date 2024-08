Da L'esorcista a Woody Allen: cosa guardare stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

In questo weekend da bollino rosso sulle autostrade, con le Olimpiadi che sono alle battute finali di un'edizione popolata soprattutto dalle polemiche sull'organizzazione francese, i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre cercano di tenere il passo, offrendo film di diverso genere per andare incontro a tutte le richieste del pubblico. Ecco allora una piccola guida tv alla scoperta dei film disponibili stasera in tv.

I film da vedere stasera in tv

Per qualche dollaro in più

Il primo film che vi consigliamo di vedere stasera in tv è Per qualche dollaro in più, che è disponibile alle 21.20 su Rai 3. Si tratta del secondo capitolo della nota Trilogia del dollaro, diretto da Sergio Leone, e vede il ritorno di Cint Eastwood nei panni di un pistolero che in un western duro e crudele cerca la giustizia contro El Indio (interpretato da Gian Maria Volonté), un criminale appena evaso di prigione e responsabile di numerose morti. Il personaggio di Eastwood si chiama il Monco per sottolineare la sua abilità a sparare con la sinistra, ma soprattutto perchè Sergio Leone aveva avuto dei problemi con il produttore precedente e per questo dovette cambiare il nome del protagonista.

L'esorcista

La stagione estiva è senza dubbio la più adatta a vedere e recuperare i film horror: non sorprende dunque che tra i palinsesti ci sia anche L'esorcista, il film di culto diretto da William Friedkin diventato un classico del cinema del terrore e in onda questa sera alle 21.12 su Italia 2. Per i pochi che non lo conoscessero, L'esorcista racconta la storia di una bambina, Regan, che comincia a mostrare segni di instabilità e malattia. Quando comprende che il male potrebbe avere a che fare con il male originale, sua madre decide di sottoporre la figlia a un rito esorcista. Sarà l'iniziodi una notte del terrore.

Il delitto perfetto

Qualsiasi appassionato di true crime e di criminologia sa che c'è un interrogativo che stuzzica la curiosità di chiunque: è possibile realizzare il delitto perfetto? A questa domanda prova a rispondere Alfred Hitchcock con il suo Il delitto perfetto, in onda stasera in tv alle 21.15 su Iris. Il protagonista è Tony Wendice (Ray Milland) che scopre che sua moglie Margot (Grace Kelly) lo tradisce con uno scrittore (Robert Cummings). Ferito nell'amor proprio e, soprattutto, preoccupato dalla possibilità di un divorzio che lo lascerebbe privo di mezzi, Tony decide di uccidere Margot per diventare l'unico beneficiario della sua eredità. Sebbene il piano non vada affatto come previsto, Tony riesce a capovolgere la situazione a proprio vantaggio e il suo obiettivo sembra a portata di mano. Sarà l'ispettore Hubbard (John Williams) a rendere difficile l'esecuzione del delitto perfetto.

Café Society

L'ultimo consiglio che vi diamo sui film diponibili stasera in tv è Café Society, in onda alle 21.11 su TwentySeven (Canale 27). Si tratta del film diretto da Woody Allen e presentato al festival di Cannes, dove durante la presentazione c'è stata, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, una battuta che ha associato Woody Allen e le accuse di molestie, a Roman Polanski e alla sua denuncia per stupro, che gli impedisce di tornare negli Stati Uniti.

Il protagonista della vicenda è un ragazzo del Bronx che sogna in grande e che decide di trasferirsi a Hollywood per seguire la propria ambizione. Ed è qui che conoscerà l'amore ma anche la disillusione.