Mamma ho riperso l'aereo e il cameo di Donald Trump

Mamma ho riperso l'aereo è il secondo capitolo delle disavventure natalizie di Kevin McCallister, arrivato in sala nel 1992, che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Dopo il successo ottenuto da Mamma ho perso l'aereo, non sorprese nessuno la scelta di portare sul grande schermo un sequel che spostò l'ambientazione dai sobborghi residenziali di una qualsiasi città statunitense al cuore della Grande Mela.

Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, la trama

Un altro anno è passato e la famiglia McCallister è pronta a lasciarsi alle spalle il terribile Natale passato a Parigi, quando il più piccolo della famiglia, Kevin (Macaulay Culkin), era rimasto da solo a casa, "dimenticato" dalla sua famiglia. Proprio per dimostrare di avere superato il trauma, la famiglia decide di passare le vacanze natalizie in Florida. A Kevin questo progetto non piace, timoroso di non riuscire a vivere davvero l'atmosfera del Natale nella terra del sole e delle palme. La mattina della partenza, però, la famiglia si sveglia (di nuovo!) in ritardo, perciò il viaggio inizia con una corsa all'aeroporto per non perdere il volo. Nel caos generale, Kevin finisce per seguire l'uomo sbagliato, confodendo uno sconosciuto con suo padre. Il bambino si troverà così in un volo con direzione New York, la grande metropoli che dovrà affrontare da solo. Ed è proprio nella città che non dorme mai che Kevin incontrerà due vecchie conoscenze: Marv (Daniel Stern) e Harry (Joe Pesci). I due malviventi stanno architettando un colpo ai danni di un negozio di giocattoli e Kevin, di nuovo, sembra l'unico capace di fermarli.

Il cameo di Donald Trump