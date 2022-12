"Il grande schermo? Una sfida". Margherita Vicario, divisa tra cinema e musica

È tra le artiste più interessanti del panorama musicale italiano, ma non solo. Dopo aver già lavorato in tenera età su grande e piccolo schermo – anche con Woody Allen, per capirci – Margherita Vicario è tornata protagonista anche al cinema e lo ha fatto con una prova di spessore. Lei è tra i protagonisti di “Perfetta illusione” di Pappi Corsicato, in sala dal 15 dicembre distribuito da Europictures.

Margherita Vicario interpreta Paola, donna che conduce con il marito Toni (Giuseppe Maggio) una vita normale ma piena di entusiasmo. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista...

Lei interpreta Paola, al centro di un pericoloso triangolo amoroso…

"Tra l’altro, è abbastanza inconsapevole di questo triangolo amoroso (ride, ndr). Il protagonista, Toni (Giuseppe Maggio), si crea una vita parallela. Sembra che vada tutto bene tra moglie e marito, ma la coppia fa i conti con le ambizioni e con le convenienze che spesso ci sono nelle relazioni. È un film tagliente su questo, un po’ cinico e sentimentale”.

Cosa l’ha spinta ad accettare questa sfida?

“Io ho fatto tanta televisione dopo l’Accademia, mi piaceva l’idea di lavorare con un regista come Pappi Corsicato. La sua storia viene da lontano e ha uno stile tutto suo, ha fatto documentari e commedie… È stato bellissimo tornare dopo dieci anni con un film sul grande schermo e con un ruolo da protagonista: sono felice di aver accettato la sfida”.

Continuerà a dividersi tra cinema e musica?

“Ho in programma dei progetti di cui non posso ancora parlare. Il mio obiettivo però è quello di tenere entrambe le strade aperte: se facessi solo una delle due, non sarei fedele a me stessa”.

Si parla di talento e di arte. Quanto è difficile essere artista oggi in Italia?

“Posso dare una risposta ambigua, come è ambiguo il tono del film. Da una parte è facilissimo: ad esempio, l’evoluzione tecnologica ha fatto sì che chiunque possa buttare fuori la propria musica. Ma essere davvero un’artista è difficilissimo, per come intendo io il mestiere dell’artista: contribuire a tradurre la società e la realtà, contribuire a sublimarla. Io mi occupo di musica e di recitazione, poi ‘Perfetta illusione’ si concentra sull’arte contemporanea, un settore ancora più difficile: non c’è un talento oggettivo e il film parla anche di questo, di come una persona possa illudersi facilmente”.

Si è parlato molto della rivoluzione femminile in campo artistico ma non solo. A che punto siamo?

“Io penso che siamo in un periodo storico in cui sta cambiando il ruolo della donna e questo sta portando dei cambiamenti giganti anche nel ruolo dell’uomo. Sono movimenti molto lenti, sotterranei, ma ci sono. Parlando di musica, veri e propri cambiamenti nell’autonomia delle autrici non ci sono ancora: come in tutti i settori, la donna risente di una storia secolare… Ma siamo nel periodo della consapevolezza, una consapevolezza che purtroppo si confronta ogni giorno con femminicidi, stupri, senza dimenticare le poche, pochissime donne nei ruoli di potere”.

Molti si aspettavano di vederla a Sanremo quest’anno, sarà per il 2024?

“Rientra tra le mie ambizioni. Quest’anno c’erano molti candidati, me compresa. Non essendo la nostra un’industria musicale in salute, ci si concentra molto su questa enorme vetrina e c’è tantissima richiesta di partecipare. C’è più difficoltà a farsi prendere, ecco…”.

Ha tanti impegni, ma si dedica anche al sociale…

“Per la prima volta farò un Concerto di Natale per la Onlus Sport Senza Frontiere. Per chi vorrà seguirmi live, sarà un grande concerto di beneficenza: appuntamento domenica 11 dicembre alle ore 18.00 al Teatro Palladium di Roma!”.