Michelle Pfeiffer compie 65 anni: le sue 7 interpretazioni indimenticabili

La carriera iniziata negli anni Ottanta e sempre vissuta ad alti livelli, una bellezza raggelante e intramontabile unita a un talento lapalissiano. Michelle Pfeiffer è una delle attrici più amate d’America e i perché sono molteplici. Lo sguardo felino, la versatilità unica, il carisma, la presenza incredibile: tante le qualità dell’interprete californiana, tre volte nominata all’Oscar e vincitrice di un Golden Globe, un BAFTA e l'Orso d'argento. La sua incredibile filmografia è ricca di personaggi indimenticabili e rimarca la sua capacità interpretativa elastica: dalla moglie, che le consente di vestire i panni della moglie del boss o della strega con la stessa naturalezza. Oggi la diva di Santa Ana compie 65 e questa ricorrenza ci consente di ripercorrere i 7 film che l’hanno vista brillare maggiormente.

Scarface (1983)

“Scarface” di Brian De Palma è uno dei titoli più altisonanti della filmografia di Michelle Pfeiffer. Ambientato a Miami, racconta il mondo degli immigrati cubani e dei signori della droga. L’attrice californiana interpreta Elvira Hancock, moglie del protagonista Tony Montana. Una performance incredibile anche grazie alla straordinaria alchimia con Al Pacino.

Ladyhawke (1985)

Una fiaba d’amore e di magia, un film amato da diverse generazioni. “Ladyhawke” di Richard Donner vede brillare Michelle Pfeiffer nei panni della protagonista Isabeau D’Anjou finita, insieme all’amante, nel mirino di un perfido signore di un borgo francese. Si tratta del primo ruolo in costume della californiana, qui affiancata da Rutger Hauer e Matthew Broderick.

Batman – Il ritorno (1992)

“Batman – Il ritorno” racconta meglio di tante parole la grande versatilità di Michelle Pfeiffer. Nel cine-fumetto diretto da Tim Burton interpreta Catwoman, donando sensualità e carattere a un personaggio disturbato e letale. Un progetto rischioso, ma una scommessa vinta su tutta la linea: il risultato è strabiliante.

Le verità nascoste (2000)

Un thriller di stampo hitcockiano a tinte noir, uno dei migliori lavori di Robert Zemeckis: “Le verità nascoste” regala una delle prove più interessanti di Michelle Pfeiffer, qui affiancata da Harrison Ford. La californiana veste i panni di Claire Spencer, al centro di una trama ricca di mistero e twist.

Hairspray – Grasso è bello (2007)

Tratto dall'omonimo musical di Broadway in scena a New York dal 2002, "Hairspray - Grasso è bello" di Adam Shankman ha riscosso un enorme successo al botteghino anche grazie al sontuoso cast messo insieme. Affiancata da Nikki Blonsky, John Travolta, Christopher Walker e Brittany Snow, Michelle Pfeiffer interpreta la cattivissima Velma Von Tussle, madre della rivale della protagonista Tracy Turnblad e direttrice del cast dell’ambitissimo programma per ragazzi Corny Collins Show.

Cose nostre – Malavita (2013)

Adattamento cinematografico del romanzo Malavita di Tonino Benacquista, “Cose nostre – Malavita” di Luc Besson racconta la storia del boss mafioso Giovanni Manzoni (Robert De Niro), diventato un pentito. Michelle Pfeiffer interpreta la moglie del testimone di giustizia, evidenziando diverse sfaccettature dal punto di vista emotivo. L'ennesima grande performance.

Maleficent – Signora del male (2019)

Michelle Pfeiffer si è cimentata con tutti i generi e non mancano nemmeno i classici Disney. L’attrice californiana è tra le protagoniste di “Maleficent – Signora del male”, remake/spin-off de "La bella addormentata nel bosco" del 1959. La Pfeiffer interpreta il ruolo di Ingrid, regina contrapposta alla Malefica Angelina Jolie. Un confronto di spessore e di grande, grandissimo talento.