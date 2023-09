Morto Byun Hee-bong, l'attore di "The Host" e "Okja". Aveva 81 anni

Se n'è andato all'età di 81 anni, l'attore sudcoreano Byun hee-bong, uno degli interpreti preferiti del premio Oscar Bong Joon-ho, morto in seguito a complicazioni legate al ritorno del cancro al pancreas con cui lottava da anni. La notizia è stata diffusa dall’agenzia sudcoreana Yonhap News che ha riportato un messaggio della famiglia, che ha ricevuto il simbolico abbraccio di grandi personalità del mondo dello spettacolo internazionale ma soprattutto dei tanti ammiratori del suo Paese, la Corea del Sud, dove era uno degli attori più conosciuti.

Era nato nel 1942 e aveva iniziato la cariera come doppiatore per la rete televisiva MBC per poi passare al piccolo schermo, dove apparve in diverse serie tv prima di approdato al cinema. L'esordio sul grande schermo proprio al fianco do Bong Joon-ho nel film Cane che abbaia non morde e poi di seguito in molte altre pellicole del premio Oscar tra cui Memories of Murder, Okja e soprattutto The Host del 2006 che all'epoca fu uno dei maggior incassi cinematografici coreani di sempre, facendogli vincere il titolo di Miglior attore non protagonista al Blue Dragon Film Awards nel 2006

Non solo cinema

Ma anche per le altre interpretazioni, ottenne in Corea numerose nomination come miglior attore non protagonista, diventando uno degli interpreti più popolare nella categoria TV al 21mo Baeksang Arts Awards. Ma non solo cinema, come accennato, per gran parte degli anni '80 e '90 prese parte a numerore serie televisive di grande successo come The Joseon Dynasty 500 Yard: Seoljungmae e The Legendary Doctor Hur Jun.

Un grande contributo alla cultura

Nel 2020 l'attore fu insignito dell'Ordine al merito culturale di Eungwan, la seconda decorazione culturale sudcoreana di alto rango, per il suo contributo allo sviluppo della cultura pop della nazione. Il suo ultimo ruolo resterà quello di Kook Hyun-il nella serie coreana del 2019, My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment, sequel della My Lawyer, Mr. Jo del 2016.