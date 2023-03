È morto l'attore di Salvate il soldato Ryan, addio a Tom Sizemore

Si è spento all'età di 61 anni l'attore Tom Sizemore, celebre per aver interpretato il sergente Michael Horvath nel film cult Salvate il soldato Ryan, Jack Scagnetti in Natural born killers e Danny McKnight in Black Hawk Down. L'attore, candidato anche a un Golden Globe per il suo ruolo in L'occhio gelido del testimone, ha lavorato con cast stellari ed è stato scelto da registi come Ridley Scott, Michael Bay, Steven Spielberg e Oliver Stone.

Il mese scorso l'interprete era stato colpito da un grave aneurisma al cervello, e col passare dei giorni le sue condizioni non hanno fatto che peggiorare, tanto che i medici avevano già escluso una ripresa.

Il coma dopo l'ictus

La notizia del grave stato di Sizemore era arrivata lo scorso 18 febbraio, quando i familiari avevano comunicato che l'attore si trovava ricoverato in terapia intensiva dopo un aneurisma cerebrale causato da un ictus. Il malore lo aveva colpito mentre era nella sua casa di Los Angeles, quindi la corsa in ospedale. Le sue condizioni, tuttavia, erano apparse da subito molto critiche.

Da giorni i fan sapevano che l'attore era in uno stato di coma irreversibile, e si attendeva solo la decisione della famiglia di staccare i macchinari.

" Tom è ancora in terapia intensiva in condizioni critiche. I medici hanno informato la famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione del fine vita ", è quanto comunicato a Variety dal manager dell'attore americano, Charles Lago.

Oggi, purtroppo, è arrivata la notizia.

Addio all'attore di Salvate il soldato Ryan

A dare la notizia della morte di Tom Sizemore è stato il manager Charles Lago, come riferisce il Guardian. " È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l'attore Thomas Edward Sizemore... si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph's Hospital di Burbank. Suo fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger (17 anni) erano al suo fianco ", ha dichiarato Lago nella giornata di ieri, venerdì 4 marzo.

La famiglia di Sizemore ha ovviamente chiesto il rispetto della privacy per il grave lutto subito. Paul Sizemore si è definito profondamente addolorato per la perdita dell'adorato fratello maggiore, un uomo che ha influenzato la sua vita. Un uomo di talento, amorevole e generoso.

La grandiosa carriera

Nato a Detroit nel 1961, Tom Sizemore è stato un attore di grande successo che ha interpretato ruoli indimenticabili. Conosciuto per i film Blue Steel, Lock Up, Rude Awakening (tutti del 1989), che hanno dato avvio alla sua carriera, è divenuto celebre per aver interpretato il poliziotto Jack Scagnetti nel film Assassini nati – Natural Born Killers (1994, regia di Oliver Stone). Poi sono arrivati i ruoli del rapinatore Michael Cheritto in Heat – La sfida (1995, regia di Michael Mann), di Michael Horvath in Salvate il soldato Ryan (1998, regia di Steven Spielberg) e del tenente colonnello Danny McKnight in Black Hawk Down (2001, regia di Ridley Scott). Sempre nel 2001, Sizemore ha interpreto Earl Sistern in Pearl Harbor, di Michael Bay.

Nel 2003 lo abbiamo poi visto nel ruolo del Ten. Owen Underhill ne L'acchiappasogni, di Lawrence Kasdan. E molto, molto altro. Tantissimi i ruoli da lui interpretati, fino alla comparsa nella serie Tv Twin Peaks. È stato candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in L'occhio gelido del testimone (1999). Nella sua vasta carriera cinamatografica ha lavorato al fianco di colleghi famosi come Sylvester Stallone, Keanu Reeves, Tom Hanks e i grandi Al Pacino e Robert De Niro.

L'attore è stato anche il cantante della band Day 8, gruppo formato nel 2002.