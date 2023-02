"Non ci sono più speranze". In fin di vita l'attore di "Salvate il soldato Ryan"

I macchinari che tengono in vita Tom Sizemore potrebbero essere staccati nelle prossime ore. I familiari dell'attore statunitense, che dal 18 febbraio scorso è ricoverato in terapia intensiva dopo un aneurisma cerebrale causato da un ictus, comunicheranno la loro decisione il 1° marzo. Il divo di Hollywood, noto per avere interpretato il sergente Michael Horvath in "Salvate il soldato Ryan" pellicola del 1998 di Steven Spielberg con Tom Hanks e Matt Damon, è in coma irreversibile.

Le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate dopo il malore improvviso che lo ha colpito a metà febbraio, quando si trovava nella sua villa di Los Angeles. Tom Sizemore era già in coma quando è stato ricoverato in terapia intensiva e da allora non si è più svegliato. Per i medici le sue condizioni sono irreversibili, tanto che la famiglia dell'attore sta valutando il fine vita.

Il comunicato dell'agente

L'ultima nota ufficiale risale a poche ore fa. " Tom è ancora in terapia intensiva in condizioni critiche. I medici hanno informato la famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione del fine vita", ha detto il manager dell'attore americano, Charles Lago, parlando a Variety: "Chiediamo il rispetto della privacy durante questo difficile momento e ringraziamo tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e di preghiere che abbiamo ricevuto ". I fan ora attendono un nuovo comunicato previsto per mercoledì 1° marzo, nel quale potrebbe arrivare la notizia più dolorosa.

La carriera di Tom Sizemore

Nato a Detroit nel 1961, Tom Sizemore era conosciuto al grande pubblico per i ruoli da duro ricoperti nel corso degli anni. Dall'esordio sul grande schermo in "Sorvegliato speciale" pellicola del 1989 con Sylvester Stallone a "Nato il quattro luglio" con Tom Cruise e "Point Break - Punto di rottura" con Keanu Reeves. Tra i suoi ruoli più famosi ci sono quello del sergente Michael Horvath nel film di guerra "Salvate il soldato Ryan", quello del tenente Danny McKnight nel film d'azione "Black Hawk Down", ma anche le partecipazioni speciali in pellicole di successo come "Sorvegliato speciale" e "Heat - La sfida". Più complicata la vita privata. Dopo un burrascoso matrimonio con l'attrice Maeve Quinlan, che lo denunciò addirittura per violenza domestica, Sizemore ha avuto problemi di droga entrando e uscendo da numerosi rehab. Nella sua vita oggi, c'erano solo i due figli gemelli di 17 anni, Jagger e Jayden.