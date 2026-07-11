Morto Peter Van Norden, addio all’attore di “Una pallottola spuntata” e “Scuola di polizia 2”

È stato un volto indimenticabile non soltanto per gli amanti delle commedie poliziesche di successo: a 75 anni si è spento l’attore americano Peter Van Norden che ha preso parte a numerosi film hollywoodiani degli Anni 80’ e 90’.

Il messaggio del figlio

"Peter si è spento serenamente ieri sera, con sua moglie Wendy al suo fianco. Era un padre, un marito e un amico straordinario, nonché un membro molto stimato della comunità teatrale. Ci mancherà", ha scritto il figlio Robert in un post sui social. La moglie ha Wendy ha dichiarato al quotidiano Tmz che il marito si è spento serenamente in una struttura di cure palliative nel sud della California.

La carriera di Van Norden

Nato a New York il 16 dicembre 1950, Van Norden ha ottenuto il suo primo ruolo da attore alla fine degli anni '70 nella commedia Squeeze Play. Per gli amanti della commedia classica, Van Norden sarà ricordato con affetto per il suo memorabile ruolo del capo John Sununu in "Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura" così come per aver interpretato l'agente Vinnie Schtulman in "Scuola di polizia 2 - Il primo incarico", il primo partner di Carey Mahoney interpretato da Steve Guttenberg.

Non solo commedie: Van Norden è stato un attore estremamente versatile come dimostrato a fianco di Jodie Foster nell'acclamato film "Sotto accusa" e molto apprezzato anche nel piccolo schermo nel ruolo di Ralph Brentner nella miniserie televisiva del 1994, adattamento di "L'ombra dello scorpione" di Stephen King, con un cast stellare.

Successi anche a teatro

Oltre ai suoi successi cinematografici, Van Norden è stato un gigante del teatro. La sua carriera teatrale è stata lunga decenni spaziando da Broadway ai principali teatri regionali degli Stati Uniti.

È famoso per essere stato il primo attore americano a interpretare il ruolo principale in "King Charles III", ottenendo ampi consensi per la sua incisiva interpretazione di Henry Kissinger in "Nixon's Nixon" e per aver portato la gioia delle festività natalizie, per molti anni nei panni di Ebenezer Scrooge in "A Christmas Carol".

Sempre a Broadway, Van Norden ha interpretato ruoli di rilievo nelle produzioni delle opere teatrali “Romeo e Giulietta”, “Santa Giovanna”, “L'ispettore generale” e "Macbeth” così come nel musical “Little Johnny Jones”.