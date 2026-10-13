Morto RJ Mitte, l’attore di Breaking Bad aveva solo 34 anni

Si è spento all’età di 34 anni l’attore RJ Mitte, che il pubblico ha avuto modo di apprezzare nell’acclamata serie Breaking Bad, in cui l’interprete ha vestito per ben 56 episodi i panni di Walter White Jr., il figlio del protagonista interpretato da Bryan Cranston. RJ Mitte è stato trovato morto lunedì nella sua casa a Brownsville, in Texas. In un primo momento non sono state rese note le cause della scomparsa, l’unica informazione nota sulle sue condizioni di salute è il fatto che il giovane soffrisse - proprio come il personaggio di Breaking Bad - di paralisi cerebrale infantile, una condizione che nel 2015 lo ha spinto ad aprirsi e a raccontare al The Guardian che cosa significasse essere un attore disabile che interpreta un attore disabile.

La notizia è stata diffusa online dai suoi agenti per mezzo di una dichiarazione ufficiale in cui si legge: “è con profondo dolore che condividiamo la tragica scomparsa del nostro amato attore, filantropo e appassionato difensore dei diritti delle persone con disabilità. Basandosi sulla propria esperienza di vita con la paralisi cerebrale, Mille ha portato autenticità nel ruolo e ha costruito un terreno sulla consapevolezza e l’inclusione della disabilità.” Il dipartimento di polizia di Brownsville aveva dichiarato che non si sospettavano atti violenti né reati legati alla morte del giovanissimo attore. Mentre il giudice di pace della contea di Cameron aveva asserito, come riporta il The Guardian, che sarebbe stata effettuata un’autopsia proprio per fare luce su quello che è realmente successo. Proprio nelle ultime ore, stando a quello che si legge su Variety, sembrerebbe che i rappresentanti dell’attore abbiano confermato che RJ Mitte si sia suicidato.

Appresa la notizia della morte di RJ Mitte, Bryan Cranston ha mostrato pubblicamente il suo cordoglio e il suo dolore, per la scomparsa di un collega che ha visto crescere, dal momento che RJ Mitte è entrato nel cast di Breaking Bad quando aveva solo quattordici anni. Cranston ha condiviso uno scatto con RJ Mitte, in cui gli tiene una mano sulla spalla e ha allegato una lunga lettera, in cui scrive: “Provo una profonda disperazione mentre scrivo queste parole stasera. RJ Mitte, il mio dolce figlio in Breaking Bad, è morto. L’ho incontrato quando aveva solo 14 anni, quando è stato scritturato per il ruolo di Walter White Jr., una parte che ha interpretato con enorme gioia ed entusiasmo. Nato con la paralisi cerebrale, non ha mai – mai – permesso che questa sfida fosse una scusa per qualcosa. Ha affrontato a testa alta gli impegnativi orari delle riprese con grande determinazione. Ascoltava sempre i consigli che i suoi genitori televisivi (Anna Gunn e io) gli davamo – ma, essendo un adolescente, a volte ignorava maliziosamente i nostri suggerimenti per imparare a proprie spese… Era una delle star di una serie TV di successo, ma era ancora un ragazzino. Quel ragazzino era ancora un diamante grezzo quando abbiamo iniziato a girare l’episodio pilota nel febbraio del 2007, ma a poco a poco lo abbiamo visto crescere fino a diventare un attore davvero eccellente. Ha sfruttato la sua esperienza nello show per diventare un portavoce attivo per gli artisti con disabilità, ed è stato a capo di un’organizzazione filantropica focalizzata sull’aiuto alla comunità dei disabili. Tutta quella promessa e quel potenziale ora rappresentano una perdita immensa. È particolarmente devastante sentire che si è tolto la vita. Perché? Ci stavamo messaggiando solo poche settimane fa, cercando di capire quando incontrarci per pranzo. Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro…Ma so per certo che gli volevo bene, e che ho adorato profondamente stare con lui nel corso degli anni della serie, e anche dopo che i riflettori su Breaking Bad si sono spenti.” Lo struggente messaggio si conclude poi con un “Mi mancherai, figlio mio”

Il suo ultimo progetto, in veste di attore, è stato il film Talking to strangers, in cui si racconta dell’amicizia tra un ragazzo solitario affetto da paralisi cerebrale e una ragazza che è descritta come una vera e propria forza della natura. RJ Mitte ha preso parte anche al film One Eye Open e al film Cassi. Quest’ultimo in fase di post produzione e la cui uscita è attesa per il 2027.