Morto Tim Curry: addio all’attore di The Rocky Horror Picture Show e Mamma ho riperso l’aereo

Grave lutto nel mondo del cinema: si è infatti spento, all’età di 80 anni, l’attore Tim Curry che, nel 2012, venne colpito da un ictus cerebrale che lo costrinse all’uso perenne della sedia a rotelle. Proprio l’ictus ha portato a un deterioramento costante delle sue condizioni di salute che, a loro volta, hanno portato al decesso, registrato dalla polizia di Los Angeles, che ha escluso qualsiasi sospetto, dichiarando che la morte è avvenuta per cause naturali.

Nato nel 1946 a Warrington, nella contea Cheshire, in Inghilterra, Tim Curry è entrato nella storia della settima arte grazie ad alcune interpretazioni che hanno finito col diventare delle vere e proprie icone del grande e piccolo schermo, entrando nell’immaginario collettivo.

Il ruolo più famoso e anche il più indimenticabile è senza dubbio quello di Frank-N-Furter, lo scienziato di The Rocky Horror Picture Show, film del 1975 diretto da Jim Sharman e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Richard O’Brien, che altro non è se non una rilettura in chiave rivoluzionaria e provocante del Frankenstein di Mary Shelley. Il suo trucco esagerato e il corpetto che indossa mentre accoglie il personaggio interpretato da Susan Sarandon ha cooperato a rendere il film una pietra miliare della settima arte, tanto che ancora oggi clip della pellicola vengono condivise sui social e Tim Curry è lo standard su cui vengono pesati tutti gli attori che si avvicinando al ruolo.

Nel 1990 Tim Curry cela i suoi lineamenti dietro il trucco bianco di Pennywise, il terribile e violento clown protagonista di IT e nato dalla penna di Stephen King, protagonista nella miniserie omonima andata in onda in tv.

Tra i tanti film che hanno reso il viso di Tim Curry un attore amato c’è anche Mamma ho riperso l’aereo… mi sono smarrito a New York, in cui l’attore interpretava un ingenuo ma integerrimo direttore d’hotel. Alla guida del Plaza Hotel, era proprio Tim Curry a subire gli “imbrogli” del giovane Kevin interpretato da Macaulay Culkin.

Con un passato da attore teatrale - il debutto avviene nel 1968 con il musical Hair - Tim Curry si è diviso tra Londra, Broadway e Hollywood, mettendo al servizio del cinema anche la sua voce. È lui, infatti, a doppiare il personaggio del Maestro Forte in La bella e la bestia - Un magico Natale ed è sempre sua la voce di Palpatine nella serie tv animata Star Wars: The Clone Wars, a partire dal 2013. Sempre molto attento a mantenere il riserbo sulla sfera privata della sua vita, Tim Curry non si è mai sposato, né ha avuto figli, né sono mai emersi dettagli sulla sua vita sentimentale. Quello che è sempre emerso, invece, è il suo impegno nella beneficenza, dove ha sostenuto l’Associazione per la distrofia muscolare.

L’ictus che lo ha colpito nel 2012 ha ovviamente influenzato molto la sua carriera: tra gli ultimi lavori a cui ha partecipato c’è il film Stream (2024) e il documentario dedicato proprio al suo Pennywise. Nonostante questo, l’amore per il suo lavoro lo ha sempre spinto a partecipare a convention e convegni e a incontrare i fan che non hanno mai smesso di sostenerlo.