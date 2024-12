Nel 2024 vince "Inside Out 2"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è stata praticamente partita. Inside Out 2 (foto) è stato il film con il maggior incasso in questo 2024. Al 27 dicembre, il dato ufficiale parla di 46.503.218 euro e la bellezza di 6.412.724 biglietti staccati. Dietro di lui, l'abisso. Non a caso la pellicola (che tale non è più) Disney ha conquistato il quinto posto assoluto nella classifica di tutti i tempi, scavalcando, con un colpo di reni, Tolo Tolo. Per capire, in seconda posizione Oceania 2, sempre targato Walt Disney, ha guadagnato 18.374.423 euro (e 2.486.976 presenze), ovvero circa il 40 per cento rispetto al trionfatore del 2024. Disney del resto imperversa nella top ten dell'anno, conquistando anche il terzo gradino del podio con Deadpool & Wolverine, con incasso da 18.074.174 euro, mentre ha chiuso sesto Mufasa: il re Leone (10.474.999 euro) e nono Povere Creature! con 9.285.982 euro. Gli altri si devono accontentare, per così dire, delle briciole. Universal, ad esempio, è quarta con Cattivissimo Me 4 (17.694.953 euro e 2.584.769 spettatori), mentre Kung Fu Panda 4 ha chiuso quinto, con 11.659.032 euro.

Della Warner, c'è soltanto Dune - Parte 2 (settimo, con 10.060.688 euro). Quanto a Eagle, è presente con Il Gladiatore 2 (ottavo, con 9.567.956 euro) e l'unico italiano in classifica, Il ragazzo dai pantaloni rosa (decimo, con 9.043.703 euro).