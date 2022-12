L'amore tra Hugh Grant e Julia Roberts: cosa c'è dietro il successo di Notting Hill

Diretto da Roger Mitchell su sceneggiatura di Richard Curtis, Notting Hill rappresenta forse il punto più alto delle commedie romantiche degli anni Novanta, finendo col diventare un cult trasversale, capace di sedurre spettatori di generazioni diverse. Il film, che va in onda questa sera alle 21.31 su Rete 4, è stato a lungo considerato come un libero remake di Vacanze romane, il film con Audrey Hepburn. Ma questa teoria è stata poi smentita, secondo quanto riporta Variety, dal regista stesso.

Notting Hill, la trama

William (Hugh Grant) è un uomo comune che lavora in una libreria di viaggio e vive nel quartiere londinese di Notting Hill. La sua vita trascorre placida e serena, tra le giornate in libreria e le cene con gli amici di sempre. Questo status quo viene interrotto quando nella libreria arriva Anna Scott (Julia Roberts), famossissima e bellissima attrice di Hollywood. Sebbene per William sia pressoché impensabile, tra i due comincia una frequentazione, che porta l'uomo persino a fingere di essere un giornalista. Ma stare al fianco di una star, inseguita dai paparazzi e con una relazione problematica, non è affatto facile e William ha troppa paura di avere il cuore spezzato. Tra coinquilini strani e chiacchieroni (Rhys Ifans) e un gruppo di amici disposto a tutto pur di vederlo felice, William dovrà capire se la paura di rimanere ferito è più forte del desiderio di conoscere meglio la straordinaria donna che "gli sta chiedendo di amarla".

Ecco perché il film è un successo

Non è azzardato affermare che, nel corso delle ultime due decadi Nottin Hill - arrivato in sala nel 1999 - non solo ha resistito alla prova del tempo, ma è diventato un vero e proprio classico, uno di quei film che vengono citati in altri prodotti d'intrattenimento (è successo con un episodio di The big bang theory, ad esempio), o diventano parte del linguaggio quotidiano. Ad esempio, sono poche le persone che, sentendo la frase "cavalli e segugi" non riconoscerebbero subito la provenienza della citazione. Ma a cosa è dovuto questo grande successo? Dopotutto Notting Hill è un film che racconta una storia d'amore e il cinema è pieno di commedie che affrontano lo stesso tema. E allora perché questa pellicola degli anni Novanta è riuscita a primeggiare sulle altre? La prima motivazione che si può dedurre è quella legata al cast. La presenza di due divi di Hollywood come Hugh Grant e Julia Roberts rappresentava già una mossa vincente per la casa di produzione. All'epoca, inoltre, Hugh Grant era considerato quasi il principe delle commedie romantiche e, sebbene oggi la sua carriera lo abbia portato a esplorare con successo anche altri generi, negli anni Novanta lui era l'emblema dell'eroe romantico, quello che sarebbe riusciuto a richiamare in sala moltissimo pubblico. Ma a fare la differenza fu soprattutto la forte chimica tra i due attori protagonisti: Hugh Grant e Julia Roberts sembrano diventare davvero William e Anna e, anche se è vero che Julia Roberts non si è dovuta sforzare più di tanto nell'interpretare un'attrice di successo, l'alchimia con la sua co-star ha fatto sì che il pubblico credesse con maggior fiducia e facilità nella storia che veniva raccontata sul grande schermo.

Un altro punto a favore della pellicola sono senza dubbio le location. La città di Londra diventa una sorta di protagonista aggiunta, una presenza massiccia che si muove intorno ai protagonisti e, insieme, li protegge, creando una specie di mondo incantanto che sembra lasciare fuori tutte le brutture del mondo. Luoghi come la libreria di viaggi in cui lavora William, la porta azzurra di Notting Hill o i giardini londinesi sono diventati dei veri e propri marchi distintivi della pellicola, ma anche quasi dei luoghi di culto che ancora richiamano turisti e appassionati, che non perdono occasione di farsi foto nei luoghi simbolo della pellicola. Luoghi che, oltretutto, sono accompagnati da una splendida e romantica colonna sonora che accompagna i momenti cardine di Notting Hill. Soprattutto, però, il successo del film è decisamente legato alla sua capacità di raccontare ciò che viene reputato impossibile. Il pubblico guarda e si innamora di una storia d'amore tra una persona comune e una star del cinema: l'amore con una celebrità è forse il sogno più condiviso al mondo e il film lo rende non solo possibile, ma anche perfetto. In questo senso Notting Hill nutre quelle fantasie recondite, che tutti posizionano nella sfera dell'impossibile e che invece sullo schermo appaiono a portata di mano, colme di quel romanticismo che nella vita reale sembra perdersi sempre di più, giorno dopo giorno. Ecco perché il film continua ad avere successo: perché continua ad essere un sogno ad occhi aperti.