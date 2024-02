"Notting Hill" e gli altri film disponibili stasera | La guida tv

Mentre su Canale 5 torna l'abituale appuntamento con il nuovo episodio della nuova edizione del Grande Fratello, gli appassionati di cinema possono avventurarsi sugli altri canali del digitale terrestre per scoprire cosa c'è stasera in tv che possa accontentare i loro gusti e il loro bisogno di pellicole, tra film d'azione e lungometraggi che, in qualche modo, hanno fatto la storia della settima arte. Ecco, allora, quali sono i titoli disponibili sui canali in chiaro questa sera.

I film da vedere stasera in tv

Notting Hill

A iniziare la carrellata di consigli sui film disponibili stasera in tv c'è un classico del nuovo millennio, Notting Hill. Si tratta di un lungometraggio che ha finito col diventare un cult che viene riproposto a intervalli più o meno regolari sul piccolo schermo, riuscendo sempre a trovare spettatori disposti a vedere il film che racconta la storia d'amore tra il librario Will (Hugh Grant) e la star del cinema Anna (Julia Roberts), in una Londra piena di magia e meraviglia. Punto cardine delle commedie romantiche anni Novanta - che continuano a fare scuola ancora oggi - Notting Hill è disponibile questa sera alle 21.11 su La5. Un vero e proprio film intramontabile.

Taken 3 - L'ora della verità

Quando Io vi troverò arrivò al cinema, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che avrebbe avuto così tanto successo. Addirittura, all'alba della produzione, c'era anche chi non era sicuro che Liam Neeson potesse essere credibile e plausibile nei panni di un vero e proprio eroe del cinema d'azione. Ma il pubblico si innamorò perdutamente della storia di questo padre, con un passato nei servizi segreti, che si adopera e utilizza tutto quello che sa, per salvare sua figlia dalle grinfie di un gruppo di malviventi coinvolti nelle tratte di esseri umani per scopi legati al mondo della prostituzione. Taken 3 - L'ora della verità - che va in onda questa sera alle 21.23 su Italia 1 - è il terzo capitolo di questa trilogia su cui nessuno avrebbe investito e che invece ha portato a grandissimi successi. Si tratta, forse, del capitolo più debole, dal momento che l'effetto sorpresa del primo non c'è più, ma rimane comunque una pellicola perfetta per gli amanti dell'adrenalina.

Con Air

L'ultimo film che rientra nella lista dei consigli su cosa guardare stasera in tv è, a sua volta, una sorta di nuovo classico, uno di quei film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, anche solo per essere parte di un immaginario collettivo fortemente radicato nella cultura cinematografica. Con Air è dunque l'ultimo film tra quelli consigliati oggi, che va in onda alle 21.25 sul Nove. Uscito nel 1997, il lungometraggio racconta la storia di un ranger (Nicolas Cage) che dopo aver passato otto anni in prigione per aver ucciso un uomo, si trova intrappolato in un tentativo di dirottamento per volere di un genio del crimine (John Malkovich).