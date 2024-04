"Ocean's 8", Hitchock e gli altri film da vedere stasera in tv

Quali sono i film disponibili stasera in tv? Mentre su Canale 5 torna l'appuntamento con il reality L'isola dei famosi e su Rete 4 il talk show Quarta Repubblica, sugli altri canali sono disponibili titoli perfetti per tutti quegli spettatori che sono stanchi di cronaca o reality e vogliono solo godersi un bel film. Ecco, allora, quali sono i consigli per la serata di oggi.

Tutti i titoli da non perdere stasera in tv

Ocean's 8

Il primo lungometraggio che vi consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre è Ocean's 8 che va in onda questa sera alle 21.10 sul canale 20 Mediaset. Il film nasce come spinoff della fortunata saga Ocean's Eleven e vede come protagonista la sorella di Danny Ocean, interpretata da Sandra Bullock, che mette insieme una squadra al femminile di ladre ed esperte del crimine per tentare un colpo impossibile. Nel cast del film anche Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway e la cantante Rihanna.

Transporter: Extreme

Alle 21.29 su Italia 1 arriva anche il secondo capitolo della trilogia di The Transporter, Transporter: Extreme, che vede il ritorno di Jason Statham nei panni dell'ex soldato delle Forze Speciali Frank Martin. In questo film l'uomo deve prendersi cura del figlio di un uomo molto importante (Matthew Modine), che si è fatto molti nemici nella sua costante battaglia contro il narcotraffico. Tuttavia il bambino viene rapito mentre è sotto la custodia dell'ex soldato, preso dal terrorista Gianni Chellini (il ''nostro'' Alessandro Gassmann). L'uomo, che agisce per un famoso cartello messicano, ha ''contagiato'' il bambino con un virus potenzialmente letale e sarà compito di Frank trovare l'antidoto e agire prima che sia troppo tardi.

L'avvocato del diavolo

Tra gli altri film disponibili stasera in tv c'è anche L'avvocato del diavolo, che va in onda alle 21.10 su Iris. Diretto da Taylor Hackford, il film racconta la storia di Kevin Lomax (interpretato da Keanu Reeves), un avvocato molto ambizioso che accetta di trasferirsi a New York insieme alla moglie (Charlize Theron) per entrare a far parte del team legale dello studio Milton, capeggiato proprio da John Milton (Al Pacino). Le cose prendono presto una piega inaspettata quando Kevin deve dimostrare fin dove è pronto a spingersi per diventare un avvocato di successo, mentre sua moglie comincia ad avere problemi notturni che fanno pensare a una salute mentale instabile.

Intrigo internazionale

Concludiamo la lista dei consigli inerenti i film disponibili stasera in tv con un classico della settima arte che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita: Intrigo internazionale, uno dei capolavori di Alfred Hitchcock. La storia è quella di un uomo apparentemente comune (interpretato da Cary Grant) che si trova invischiato in un complotto che sembra volerlo morto o dietro le sbarre, senza che lui ne capisca le ragioni o i moventi. Rendendosi conto di non poter contare sulle forte dell'ordine, il protagonista dovrà cercare da solo la verità. L'appuntamento è alle 21.

15 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre.