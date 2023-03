Oscar 2023, addio al tappeto "rosso": sarà beige, ecco perché

Quest'oggi, domenica 12 marzo, si terrà la 95ª edizione dei premi Oscar, e per la prima volta, dopo oltre sessant'anni di storia, ad accogliere le celebrità non ci sarà l'iconico red carpet. Per quest'anno, infatti, il tappeto sarà di color champagne. Una novità in piena regola quella che vedremo al Dolby Theatre di Los Angeles per questi Oscar 2023.

Il tappeto rosso diventa beige

In tanti si sono chiesti la ragione di questa scelta. Nell'immaginario comune è il tappeto rosso ad essere percorso dalle stelle di Hollywood. Posizionato sull'Hollywood Boulevard di Los Angeles, il celebre red carpet non era mai stato messo in discussione. Si tratta, pare, di una scelta presa dai responsabili dell'Academy, che hanno voluto un colore neutro, meno vistoso, per ottenere un effetto "notte" durante le riprese televisive. Insomma, si tratterebbe di una semplice decisione stilistica.

" Sapete, la gente si chiede: quest'anno ci saranno problemi? Gesti violenti? Ecco, scegliendo un colore chiaro l'Academy ci invita ad avere fiducia: quest'anno non verrà versato sangue ", è stato il commento del conduttore Jimmy Kimmel, presente al momento dell'installazione del tappeto, come riportato dal portale online news.cinecitta.com. Chiaro il riferimento all'ormai famoso schiaffo dato dall'attore Will Smith al conduttore Chris Rock.

Quest'anno, insomma, si punta sull'aspetto visivo, nella speranza che non avvengano nuovi episodi singolari in grado di agitare le acque. Per capire la situazione, basti pensare che Bill Kramer, Ceo dell'Academy, ha confessato al Time di aver messo a punto addirittura una unità di crisi per la questa cerimonia, proprio per evitare ulteriori danni all'evento.

La storia del tappeto rosso

La decisione dell'Academy di montare un tappeto beige invece che rosso dividerà sicuramente l'opinione pubblica. Tutti, anche i meno appassionati di cinema, ricollegano le star di Hollywood al celebre red carpet sull'Hollywood Boulevard.

Eppure, il primo tappeto rosso della storia è stato usato nell'antica grecia, per la precisione al teatro di Euripide. Da qui deriva il suo primo utilizzo, ha spiegato la professoressa Elizabeth Castaldo Lundén. Il red carpet è arrovato ad Hollywood nel 1944, quando la cerimonia di premiazione è divenuta un vero e proprio evento pubblico.