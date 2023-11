"Le pagine della nostra vita" e gli altri film da guardare stasera in tv

L'inizio di una nuova settimana porta con sé numerose sfide e piccoli problemi quotidiani, ma anche nuove serate da passare in compagnia di bei film. Ecco allora una lista dei lungometraggi che verranno trasmessi stasera in tv in prima serata e che cercheranno di accontentare i gusti del maggior numero di spettatori.

Stasera in tv: quali sono i film da non perdere?

3 days to kill

Il primo appuntamento di oggi è quello delle 21.26 su Italia 1 con 3 days to kill. La storia segue un agente della Cia (Kevin Costner) che ha scelto di concentrarsi sul lavoro invece che sulla famiglia, anche per tenere le persone che ama lontane dai rischi della sua professione. Un giorno, però, una donna misteriosa (Amber Heard) gli propone una missione attraverso la quale potrà termine per sempre il suo lavoro e avere la possibilità di tornare a stare con sua moglie (Connie Nielsen) e la figlia (Hailee Steinfeld).

Le pagine della nostra vita

Alle 21.21 su La5 viene invece trasmesso Le pagine della nostra vita, commedia romantica ispirata all'omonimo libro di Nicholas Sparks. La storia è quella dell'incontro e successivo innamoramento tra Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams), due persone molto diverse tra loro. "Campagnolo" e di bassa estrazione lui, cittadina e di famiglia benestante lei. Nel corso di un'estate i due cadranno l'uno nelle braccia dell'altra, ma all'orizzonte ci sono molti ostacoli ad attenderli.

Mad Max: Fury Road

Tra i capolavori indiscussi del nuovo millennio, Mad Max: Fury Road è la pellicola diretta da George Miller che va in onda stasera in tv alle 21.13 sul canale 20 Mediaset. Ambientato nello stesso universo che in passato aveva visto come protagonista Mel Gibson, Mad Max: Fury Road si svolge in un futuro postapocalittico, dove le risorse per la sopravvivenza sono ridotte al minimo. La storia si concentra su Furiosa (Charlize Theron), una donna che fugge insieme ad altre "sorelle" dalla posizione di amante del dittatore che controlla l'acqua. Nella sua fuga, Furiosa incontrerà il criminale Mad Max (Tom Hardy) che la aiuterà a raggiungere un fantomatico paradiso in terra.

Un amore a cinque stelle

Interpretato da Jennifer Lopez e Ralph Fiennes e in onda questa sera alle 21.20 su Cielo, Un amore a cinque stelle racconta una storia d'amore praticamente impossibile tra un politico che sta entrando nel periodo delle elezioni e una cameriera dell'albergo in cui risiede, che l'uomo scambia per una donna altolocata.

C'era una volta in America

Il film diretto da Sergio Leone e interpretato, tra gli altri, da Robert De Niro non ha bisogno di chissà quali presentazioni. Si tratta di un vero e proprio capolavoro dell'intera storia del cinema, un affresco preciso e violento di una vita passata ai margini, a Brooklyn, tra povertà, crimine e voglia di rivalsa. Appuntamento alle 21.30 su Warner TV.