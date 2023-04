Dalla Passione al Re dei Re: tutti i film da vedere in tv a Pasqua 2023

Come ogni anno i palinsesti televisivi si sono organizzati per trasmettere film a tema da vedere in tv durante il weekend di Pasqua. Si tratta di pellicole che, per la maggior parte, tendono a raccontare soprattutto il miracolo della resurrezione o, comunque, il periodo in cui Gesù camminò per le strade di Gerusalemme con il suo messaggio di amore e perdono. Le pellicole a tema andranno avanti per tutto il weekend, a partire già dalla sera del Venerdì Santo.

I film di Pasqua da vedere in tv

Killing Jesus

Killing Jesus è un film della tv pensato e realizzato da National Geographic Channel che va in onda venerdì 7 aprile alle 22.30 su Tv2000. Tratto dall'omonimo romanzo di Bill O'Reilly e Martin Dugard il film prende il via quando, sotto il regno di Erode, Gesù comincia a diffondere il suo Verbo. Il film, in generale, punta a raccontare la figura chiave della Pasqua attraverso le lotte che ha dovuto affrontare e gli ostacoli, sia divini che sociali, che sono stati messi sulla strada del Messia e che lo hanno condotto poi a morire in croce.

Jesus Christ Superstar

Sempre venerdì viene trasmesso - come ogni anno - il musical televisivo diretto da Norman Jewison, Jesus Christ Superstar. Uscito al cinema nell'ormai lontano 1973 questo musical porta sullo schermo l'ultima settimana della vita di Cristo (Ted Neely), prima della morte per crocefissione. Si tratta di un film, dunque, che racconta un viaggio personale e comunitario, che serve a svelare anche il peso che Cristo ha avuto nelle persone che hanno deciso di seguirlo nel suo percorso di fede e cristianesimo.

La passione di Cristo

Immancabile, nel palinsesto televisivo dedicato ai film di Pasqua, La Passione di Cristo, la pellicola diretta da Mel Gibson che va in onda sabato 10 aprile alle 20.25 su Nove. La pellicola, girata in una lingua che ricalca l'aramaico antico per dare maggior verosimiglianza al racconto, si concentra sulle ultime dodici ore di Cristo (interpretato magistralmente da Jim Caviezel) che lo hanno portato poi a morire sulla croce e a cambiare così la vita a migliaia di fedeli. Nel cast del film c'è anche Monica Bellucci, che interpreta il personaggio di Maria Maddalena, mentre Rosalinda Celentano interpreta il diavolo.

Il re dei re

Sabato sera, alle 21.30 su Rete 4 va invece in onda un classico tra i kolossal cinematografici. Uscito nel 1961 Il re dei re è un cult della settima arte, firmato da Nicholas Ray. Si tratta di una pellicola che, al pari di film come Ben Hur, riuscì a far coesistere il tema religioso con lo spettacolo hollywoodiano, pur peccando di una ricostruzione storica non sempre precisa. Il film si apre con un preambolo in cui viene narrata la dominazione romana sul trono di Giudea, passando per l'editto di Erode che costrinse due sposi a cercare la fuga per non veder perire il figlio di Dio. Dopo il prologo, con alcuni salti temporali, il film comincia a raccontare la vita di Gesù (Jeffrey Hunter) fino alla crocefissione e alla successiva resurrezione.

La Bibbia: Barabba

Nata come miniserie per la tv, La Bibbia viene trasmessa nella sua forma completa la sera di Pasqua, alle 22.50 sul canale TV2000. La vicenda si apre con il criminale Barabba (Billy Zane) che vive una vita fatta di furti e violenze. Dopo aver portato il caos alle nozze di Cana, l'uomo si reca a festeggiare in un bordello dove conosce Ester (Cristiana Capotondi), che gli farà conoscere gli insegnamenti di Gesù Cristo (interpretato da Marco Foschi). A quel punto la vita di Barabba non sarà mai più la stessa.