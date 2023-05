Pierce Brosnan compie 70 anni: i suoi 5 ruoli più belli da non perdere

James Bond ma non solo. Tanta gavetta, tantissime interpretazioni di spessore e l’Olimpo della settima arte: Pierce Brosnan è tra i volti più amati del mondo del cinema, ma questo non può sorprendere. Dopo essersi fatto un nome sul piccolo schermo grazie ad alcuni ruoli iconici - a partire dalla popolare miniserie “The Manions of America” passando per “Remington Steele” – a partire dagli anni Novanta l’attore irlandese ha trovato sempre più spazio sul grande schermo, tanto da guadagnare la possibilità di vestire i panni di James Bond. Sostituto del deludente Timothy Dalton, l’attore di Drogheda ha riportato al successo la saga del celebre agente segreto dopo un periodo in chiaroscuro: dal 1995 al 2002 ha ricoperto i panni di 007 in quattro film, regalando prove attoriali di spessore. Ma, come anticipato, non si è fermato qui. Ha spaziato tra azione, commedie, drammi e addirittura musical, lavorando con i più grandi registi di Hollywood. Ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame, mentre nel 2003 ha avuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico dalla Regina Elisabetta II per il contributo all’industria cinematografica inglese e per il modo in cui ha rappresentato il Regno Unito nel mondo con il suo James Bond. Pierce Brosnan oggi compie 70 anni, una ricorrenza che ci permette di ripercorrere le sue cinque interpretazioni più amate.

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (1993)

"Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre" offre una delle più belle interpretazioni di Robin Williams ma non solo: la commedia drammatica di Chris Columbus rappresenta una delle prime prove degne di nota sul grande schermo di Pierce Brosnan, qui nei panni dello spasimante di Sally Field, ex moglie di Daniel Hillard che si traveste da donna-tata per poter stare vicino ai propri figli. Brosnan è il perfetto contrappeso di Williams, una performance misurata ma di impatto.

007 – GoldenEye (1995)

Diciassettesimo film di James Bond, “007 – GoldenEye” è il primo con Pierce Brosnan nei panni dell’agente segreto. Diretto da Martin Campbell, segna la rinascita dell’amata saga in un contesto più moderno ma allo stesso tempo rappresenta un ritorno al classico, un Bond con la battuta pronta e dal grande fascino. Alta tecnologia e grande azione, il film perfetto per gli amanti del genere. Un’altra importante novità è legata alla Bond-girl, interpretata da Izabella Scorupco: non solo bellissima, ma anche fondamentale nello sviluppo della trama.

Gioco a due (1999)

Rifacimento del classico del 1968 "Il caso Thomas Crown", “Gioco a due” di Josh McTiernan offre un’altra sfumatura dello straordinario talento di Pierce Brosnan, qui nei panni di un ricchissimo ladro gentiluomo che si innamora dell’agente che deve incastrarlo. Un’opera raffinata ed elegante, sullo stesso livello dell’originale. L’irlandese tiene botta nel confronto con Steve McQueen.

Mamma mia! (2008)

“Mamma Mia!” di Phyllida Lloyd del 2008 è stato un grande successo per una lunga serie di motivi. Dalla colonna sonora alla sceneggiatura, tanti i pregi dell’adattamento cinematografico dell’omonimo musical. Ma l’x factor è sicuramente l’alchimia tra i protagonisti, a partire da Meryl Streep e Pierce Brosnan. Certo, l’attore di Drogheda non passerà alla storia per le sue capacità canore, ma sulla recitazione nessuno può mettere il becco: l’ennesima eccellente performance.

L’uomo nell’ombra (2010)

Roman Polanski è uno degli ultimi grandi maestri di cinema e si è sempre confermato tra i migliori nel dirigere gli attori. La collaborazione con Pierce Brosnan ne “L’uomo nell’ombra” è l’ennesima conferma. Tratto dal romanzo “Il ghostwriter” di Robert Harris, il thriller si avvicina ai territori di Hitchcock e pone l’accento su potere e corruzione, con un finale a dir poco sorprendente.