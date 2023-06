Poseidon, ecco perché parte del cast si è sentito male durante le riprese

In onda questa sera alle 21.00 su Iris, Poseidon è il film diretto da Wolfgang Petersen nel 2006. Si tratta di un remake del film del 1972 che vedeva come protagonista l'attore Gene Hackman; la storia originale, tuttavia, è tratta dal romanzo di Paul Gallico, L'avventura del Poseidon.

Poseidon, la trama

È la notte di Capodanno e sul Poseidon, un transatlantico che sta navigando al largo dell'Oceano Atlantico, tutto sembra procedere nel migliore dei modi: la velocità di crociera è perfetta e i passeggeri sembrano tutti passare una bella serata. Peccato che di lì a poco il destino della nave si infrange contro un'onda anomala che colpisce la fiancata del Poseidon, facendolo ribaltare. Il capitano Michael Bradford (Andre Braugher) cerca di prendere subito in mano la situazione, ma mentre l'acqua sale e le speranze di sopravvivenza si abbassano, un gruppo di passeggeri decide di prendere iniziativa. L'ex sindaco di New York (Kurt Russell) parte in spedizione per cercare la figlia che non vede dal momento dell'impatto. Con lui ci saranno Dylan Jones (Josh Lucas), un giocatore d'azzardo, una madre single e un uomo (Richard Dreyfuss) che dopo aver visto da vicino la morte non desidera altro che poter sopravvivere e vivere una vita che fino a quel momento aveva detestato a causa della depressione.

