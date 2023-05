"Relax", in arrivo il biopic sui Frankie Goes To Hollywood

Relax è uno dei brani più famosi del gruppo britannico Frankie Goes to Hollywood. Uscito nel 1983, Relax ha segnato prima l'esordio della band per poi sancirne un successo internazionale, diventando anche un protagonista aggiunto nel film con Ben Stiller e Owen Wilson, Zoolander. Capace di scalare le classifiche e di resistere alla micidiale prova del tempo, Relax ha consegnato i Frankie Goes to Hollywood all'immortalità, sebbene il loro repetertorio, a livello globale, sia conosciuto soprattutto per questa canzone, insieme a Two Tribes e The Power of Love. Su Deadline si legge come Relax, nel cui testo veniva celebrato l'amore omosessuale, sia stato bandito nel 1984 in Gran Bretagna, prima di esplodere negli Stati Uniti e diventare un brano tanto controverso quanto famoso.

Ora Relax è anche il titolo del film biografico in lavorazione alla Working Title in collaborazione con la casa di produzione Independent Entertainment. Non ci sono ancora troppi dettagli sul biopic cinematografico che racconterà la genesi e il successo del brano omonimo. Quello che è certo è che come fonte di ispirazione principale c'è il libro di memorie dal titolo A bone in my flute, scritto dal frontman William "Holly" Johnson. La pellicola è stata scritta da Bernard Rose, colui che diresse anche il video originale di Relax. In ambito cinematografico, Bernard Rose è conosciuto per aver diretto nel 1992 Candyman - Terrore dietro lo specchio, un film horror che ha finito col diventare un cult tra gli amanti del genere. Il suo progetto più recente è Traveling Light, uscito nel 2021, incentrato su un padre alla ricerca del figlio durante i giorni della pandemia in una spettrale Los Angeles.

A interpretare il leader della band che si sciolse nel 1988 in seguito a vari dissidi interni sarà Callum Scott Howells. L'attore è conosciuto principalmente per aver interpretato Colin Morris-Jones nella miniserie It's a Sin, uscita nel 2021. Grazie anche a una carriera teatrale e a un'interessante esperienza nell'ambito dei musical, Callum Scott Howells avrà il compito di ridare spolvero ai Frankie Goes to Hollywood, che si sono riuniti di recente in occasione della prima serata dell'Eurovision Song Contest.

excited and honoured



welcome to the pleasuredome https://t.co/CJ8P6od4v8 — Callum Scott Howells (@callumshowells) May 10, 2023