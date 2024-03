"Ricatto d'amore" e i film da non perdere stasera in tv

Quali sono i titoli da non perdere stasera in tv? Il palinsesto dei canali in chiaro del digitale terrestre di questa sera sembra voler accontentare quanti più spettatori possibili, proponendo classici del cinema, ma anche commedie e film d'azione legati al mondo dei fumetti. Ecco allora quali sono i film da non perdere questa sera.

Ricatto d'amore

I consigli sui film da guardare stasera in tv cominciano con il lungometraggio disponibile alle 21.30 su Rai 1: Ricatto d'amore. Si tratta di una commedia che vede Sandra Bullock nei panni di una rigida redattrice che rischia di essere espatriata in Canada perché le è scaduto il visto. Per impedire di dover tornare nella sua terra d'origine nel bel mezzo di un'acquisizione importante, la donna "obbliga" il suo segretario (interpretato da Ryan Reynolds) a fingere di essere il suo fidanzato e di essere in procinto di sposarsi, di modo che lei possa ottenere la Green Card. Quando però lui la porta a conoscere la sua famiglia, la protagonista si renderà conto di quello che manca davvero nella sua vita e che, forse, ciò che prova non è solo finzione.

Justice League

Per gli amanti dei cinecomics, invece, alle 21.24 su Italia 1 va in onda Justice League, film di Zack Snyder che fa parte del DC Universe e che vede il Batman di Ben Affleck decidere di mettere su una squadra di supereroi (un po' à la Avengers) che decide di reclutare con l'aiuto di Wonder Woman (Gal Gadot), mettendosi così sulla strada di Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher). Composta la squadra, dunque, non rimane altro che debellare tutte le minacce che vengono dal mondo esterno.

Lincoln

Per gli appassionati dei film storici e delle biografie di personaggi che hanno fatto la storia mondiale, alle 21.30 su TV2000 va in onda Lincoln, la pellicola realizzata da Steven Spielberg per portare sul grande schermo uno dei Presidenti più amati nella storia degli Stati Uniti d'America: Abraham Lincoln. A interpretarlo c'è Daniel Day Lewis, in una delle sue ultime interpretazioni, prima di ritirarsi dalle scene.

Caccia al ladro

L'ultimo film che vi consigliamo tra quelli disponibili stasera in tv è Caccia al ladro, che va in onda alle 21.30 sul canale La7d. Uscito nel 1955 e diretto dal maestro Alfred Hitchcok, vede come protagonista John Robie (Cary Grant), ex ladro di successo che però si è ritirato dal mestiere dopo che la guerra ha lasciato cicatrici sulla sua serenità. Quando, tuttavia, cominciano ad avere luogo furti che sembrano portare la sua firma, Robie è costretto a indagare e a dimostrare la propria innocenza, e questo lo porterà anche a conoscere la bella Frances (Grace Kelly).