Da Rocky a L'allenatore nel pallone: i film da vedere stasera in tv

Sebbene l'estate, per i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre, sia spesso sinonimo di repliche di vecchi programmi televisivi, stasera in tv non mancheranno lungometraggi che potranno far gola ai tanti appassionati della settima arte. Dai classici del cinema italiano ai cult del cinema internazionale, sono diversi i film che saranno disponibili in prima serata. Ecco allora quali sono i titoli da non perdere assolutamente stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Rocky

Questa sera alle 21.25 sul canale Nove va in onda uno di quei film che non hanno davvero bisogno di presentazioni: Rocky. Il lungometraggio, che ha avuto il merito di salvare Sylvester Stallone dalla bancarotta e dal fallimento, è incentrato su un giovane pugile di origine italiana che, dopo aver lavorato come braccio destro di uno strozzino, ha la sua grande occasione di dimostrare il proprio talento sul ring, dove si troverà a sfidare il campione Apollo Creed (il compianto Carl Weathers). Storia di crescita, rinascita e ambizione, Rocky è davvero uno di quei film che vanno visti almeno una volta nella vita.

L'allenatore nel pallone

Stasera in tv va in onda anche una pellicola che non solo ha fatto, a suo modo, la storia del cinema italiano ma è anche un titolo molto adatto alle calde serate estive: L'allenatore nel pallone. Per i pochi che non lo sapessero, il film vede Lino Banfi vestire i panni dell'allenatore Oronzo Canà che viene scelto per guidare la (inesistente) squadra della Longobarda, approdata per la prima volta in Serie A. L'allenatore, dal carattere fumantino, cercherà in ogni modo di mettere su una squadra competitiva, ma non sa che, nell'ombra, molte forze agiscono per vederlo fallire. Appuntamento alle 21.07 su Cine34, il canale interamente dedicato al cinema italiano.

V per vendetta

Altro film imperdibile è quello in onda alle 21.12 sul canale 20 Mediaset, V per vendetta. Tratto dall'omonima graphic novel a cui si ispira, il film è un lungometraggio di stampo distopico, ambientato in una Londra in cui un partito violento e dittatoriale ha avuto la meglio alle ultime elezioni, trasfomando la vita di tutti in una lista di regole ferree e autoritarie. Contro questo status quo si alza il ribelle V (Hugo Weaving), che è ben deciso a far saltare in aria il parlamento il 5 novembre, in occasione delle celebrazioni dell'anniversario della Congiura delle Polveri. Colui che il governo etichetta come "terrorista" ha invece lo scopo di liberare Londra e per farlo si servirà dell'aiuto di una giovane inesperta e impaurita (Natalie Portman).

Come ammazzare il capo...e vivere felici

L'ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è quello disponibile alle 21.10 su TwentySeven (canale 27), Come ammazzare il capo... e vivere felici.

Chi è che non ha mai provato almeno un pizzico d'odio nei confronti del proprio datore di lavoro? Chi è che non ha mai sognato di prendersi una piccola vendetta contro le continue vessazioni di capi orribili? Non a caso il film, in lingua originale, si chiama proprio Horrible Bosses e mette al centro della narrazione un gruppo di dipendenti che stanno davvero accarezzando l'idea di far fuori i propri terribili datori di lavoro, tra cui quelli interpretati da