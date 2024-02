Addio ad Apollo Creed: morto a 76 anni l'attore Carl Weathers

È statoVariety, per voce del manager Matt Luber, a dare la notizia della scomparsa a 76 anni di Carl Weathers, indimenticabile inteprete di Apollo Creed nei primi quattro film di Rocky, ma anche nel più recente ruolo di Greef Karga in The Mandalorian.

L'annuncio

" Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la morte di Carl Weathers; è morto pacificamente nel sonno giovedì 1 febbraio 2024. Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo ai film, alla televisione, all'arte e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e in varie generazioni. Era un amato fratello, padre, nonno, partner e amico ", si legge nel comunicato diffuso.

La sua carriera

Era nato il 14 gennaio 1948 a New Orleans, e prima di intraprendere la carriera cinematografica aveva iniziato con quella da sportivo. Weathers è stato in ogni caso un attore molto proficuo. Ha recitato in Predator del 1987 e ha avuto un ruolo memorabile in Happy Gilmore di Adam Sandler. È stato nominato per un Emmy Award come miglior attore non protagonista nella serie di Star Wars - The Mandalorian. Ha doppiato Combat Carl nella serie Toy Story e ha interpretato una versione romanzata di se stesso in Arrested Development.

Ha anche partecipato alla serie TV Street Justice, Colony, The Shield, Chicago Justice e Brothers e nei film Incontri ravvicinati del terzo tipo, Death Hunt e The Comebacks. Dopo aver lavorato con Sandler nella commedia sul golf del 1996 Happy Gilmore, Weathers ha ripreso brevemente il suo ruolo in Little Nicky e ha doppiato un personaggio nella commedia di Sandler Eight Crazy Nights.

Un grande sportivo

Oltre che un grande attore nella sua vita Weathers, come detto, era stato anche un grande sportivo. Ha praticato molti sport tra cui boxe, football, calcio, wrestling e ginnastica. Ha giocato a football al college della San Diego State University e ha aiutato gli Aztechi a vincere il Pasadena Bowl del 1969. Mentre era alla SDSU, Weathers conseguì anche una laurea in arti teatrali, ma nel 1970 firmò con gli Oakland Raiders come free agent e giocò in otto partite nella NFL come linebacker per due stagioni.

Dopo il suo periodo nel calcio professionistico, Weathers si dedicò più seriamente alla recitazione, ottenendo piccoli ruoli nei film di Arthur Marks, Bucktown e Friday Foster, così come in serie TV tra cui Good Times, Kung Fu, Cannon e Starsky e Hutch. Lascia la ex moglie Mary Ann, e i loro due figli.