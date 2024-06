Shrek 4 e gli altri film da non perdere stasera in tv

Ascolta ora: "Shrek 4 e gli altri film da non perdere stasera in tv"

L'inizio di giugno combacia anche con l'inizio del weekend: mentre fuori dalla finestra cominciano a mostrarsi i primi segni della tanto attesa estate, la prima serata dei canali in chiaro del digitale terrestre offre come sempre diversi titoli per gli appassionati della settima arte. Ecco, allora, quali sono i film da vedere stasera in tv.

Stasera in tv: la guida sui film da non perdere



Shrek 4: e vissero felici e contenti

Come avviene da un mese a questa parte, la prima serata del sabato sera è dedicata alla saga di Shrek, l'orco verde che ha rivoluzionato il cinema d'animazione. Nello specifico, questa sera andrà in onda alle 21.25 su Italia 1, il film Shrek 4 e vissero felici e contenti, quarto e per ora ultimo capitolo della serie di lungometraggi. Quasi ispirandosi al classico La vita è meravigliosa, il quarto film di Shrek vede l'omonimo orco alle prese con una vita quotidiana e familiare che non lo soddisfa più. Proprio a causa di questo suo scontento Shrek finisce con il cadere vittima di Tremotino, che lo porta a vivere una vita in cui lui non è mai nato. Shrek si trova così a vivere in una realtà dove il gatto con gli stivali è obeso, in cui il male sembra trionfare e in cui, soprattutto, nessuno ha salvato Fiona dalla torre col drago. Shrek dovrà allora conquistare di nuovo la donna che ama, nella speranza di sconfiggere la "magia" di Tremotino e tornare alla vita che conosce e che ha dato per scontata.

La bambina che non voleva cantare

Tra gli altri titoli che sono disponibili stasera in tv e che potranno far gola a quegli spettatori che sono appassionati di biografie su personaggi eminenti della cultura italiana c'è La bambina che non voleva cantare, che va in onda alle 21.25 su Rai 1. Diretto da Costanza Quatriglio e pensato per la distribuzione sul piccolo schermo, il film è tratto dal libro autobiografico Il mio cuore umano, in cui la cantante Nada racconta la sua storia, i suoi ricordi d'infanzia, ma anche la sua carriera, fino al suo debutto al Festival di Sanremo nel 1969 con il brano Ma che freddo fa. A interpretare Nada c'è l'attrice Tecla Insolia. Nel cast del film anceh Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e Paolo Calabresi.

Chocolat

Diretto da Lasse Hallström e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Joanne Harris, Chocolat è un film romantico che vede come protagonisti Juliette Binoche e Johnny Depp. La prima è una cioccolataia errante che, alla fine degli anni Cinquanta, arriva con la figlia in un piccolo borgo guidato da un sindaco bigotto (Alfred Molina), dove fa amicizia con la sua anziana padrona di casa (Judy Dench) e con tutti coloro che non hanno paura di un po' di cioccolata. Il secondo è un vagabondo, uno zingaro di una comunità che il sindaco vuole boicottare. Personaggi ai margini di una società che sta cambiando, i due protagonisti del film dimostreranno che la loro unicità può essere davvero la loro arma segreta. L'appuntamento è alle 21.20 su La7d.

La ciociara

L'ultimo consiglio inerente i film da vedere stasera in tv riguarda un classico del cinema italiano che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita: La ciociara. Diretto da Vittorio De Sica, il film che va in onda stasera alle 21.10 su Rai Storia racconta le vicende di Cesira (un'indimenticabile Sophia Loren) che, con la figlia Rosetta (Eleonora Brown) è costretta a rifugiarsi in campagna, nella Ciociaria, per sfuggire ai bombardamenti che piovono su Roma durante la Seconda Guerra Mondiale.

Tra l'incontro con un contadino gentile () e la speranza di una vita migliore, la "ciociara" si troverà ben presto a rendersi conto che la guerra l'ha inseguita e che non c'è via di fuga dalla brutalità.