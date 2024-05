Il piccolo Lord, Shrek e i film da vedere questa sera in tv

La prima serata dei canali in chiaro del digitale terrestre di questo sabato è ricca di titoli che spaziano dai film d'animazione che hanno fatto la storia moderna del cinema, ai thriller d'autore che permettono agli spettatori di rimanere con il fiato sospeso. Ecco allora una breve guida tv per scoprire quali sono i lungometraggi da vedere questa sera in televisione.

Stasera in tv

Shrek

Come ogni sabato sera, il palinsesto di Italia 1 si rivolge anche agli spettatori più giovani, proponendo un film d'animazione. Alle 21.26, infatti, va in onda Shrek, primo capitolo di una tetralogia che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nell'ambito del cinema d'animazione, che fino a quel momento era stato soprattutto appannaggio della Disney. La storia è quella di un orco, Shrek, che per ottenere di nuovo un po' di pace nella sua palude, accetta di partire in missione con l'asino parlante Ciuchino (doppiato, in lingua originale, da Eddie Murphy) per salvare la principessa Fiona, rinchiusa in una torre sorvegliata da un drago, per consegnarla poi al suo promesso sposo. Il viaggio, però, porterà a svolte inaspettate per tutti i protagonisti.

Il piccolo Lord

Per gli spettatori più nostalgici, invece, su Rete 4 alle 21.30 va in onda il film Il piccolo lord, quarta trasposizione del romanzo per ragazzi scritto da Frances Hodgson Burnett. Nonostante, nell'immaginario collettivo, Il piccolo lord sia percepito come un classico di Natale, il palinsesto di Rete 4 ha optato per trasmetterlo questa sera in televisione. La storia è quella di un bambino (interpretato da Rick Schroder) che scopre di essere l'erede di un casato nobiliare in Inghilterra e viene richiamato dall'austero nonno affinché possa essere preparato a ereditare il titolo che gli spetta. Il carattere gentile e buono del protagonista aprirà una breccia nel cuore duro del burbero aristocratico.

I cassamortari

Alla morte del padre, quattro fratelli ereditano l'azienda di pompe funebri della famiglia. Giovanni (Massimo Ghini), Maria (Lucia Ocone), Marco (Gianmarco Tognazzi) e Matteo (Alessandro Sperduti), però, non hanno lo stesso fiuto per gli affari del padre e i punti deboli del loro carattere li spingono a prendere decisioni sbagliate e spesso lontane dall'etica del lavoro che svolgono. Tutto, però, cambia, quando l'agenzia ha la possibilità di realizzare il funerale di una grande rockstar (Piero Pelù), morto per overdose mentre era impegnato proprio a una sorta di pubblicità progresso per informare sui pericoli delle droghe. Questa è la trama de I cassamortari, film diretto da Claudio Amendola, che va in onda questa sera alle 21.38 su Canale 5.

Cape Fear - Il promontorio della paura

L'ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è Cape Fear - Il promontorio della paura, che è disponibile alle 21.14 su Iris. Il film diretto da Martin Scorsese, remake della pellicola del 1962 di J. Lee Thompson, racconta la storia di Sam Bowden (Nick Nolte), un avvocato sposato con Leigh (Jessica Lange), padre di Danielle (Juliette Lewis) e impelagato in una relazione extraconiugale.

Ma il vero problema di Sam Bowden è che sulle sue tracce si è messo il criminale Max Cady (), un uomo violento e assetato di vendetta, che vuole vendicarsi proprio dell'uomo che l'ha mandato dietro le sbarre.