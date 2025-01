"Sonic" corre veloce nelle sale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 apre, nelle sale, all'insegna di Sonic 3 - Il film (voto 5), primo con 3.444.552 euro, con il riccio antropomorfo alle prese con un antagonista simile e con Robotnik (Jim Carrey, sopra le righe), con troppi momenti di pausa e una trama soporifera per gli adulti al seguito. Molto bene, all'esordio, Nosferatu (voto 5 e quarta posizione), 1.702.406 euro in cassa, horror senz'anima che rilegge l'iconografia del famoso vampiro, con una parte estetica notevole, ma senza una vera identità. Debutta sesto, invece, il biopic Maria (voto 6,5 e 1.014.432 euro), sugli ultimi di giorni di vita della Callas, ben interpretata da Angelina Jolie, che chiude la trilogia femminile di Pablo Larraín, dopo Jackie e Diana. Decimo posto per l'impalpabile (a tratti imbarazzante) commedia Dove osano le cicogne (voto 4 e 505.098 euro), di Fausto Brizzi, dove non si sorride mai, disorientati anche da una trama superficiale. Solo dodicesimo, invece, Better Man (voto 5,5), con 259.584 euro, con Robbie Williams che se la conta e se la canta, in una biografia pavoneggiante infarcita dai classici cliché di ascesa, caduta e risurrezione.

Solo tredicesimo, ed è un peccato, l'ottimo Il signore degli anelli La guerra dei Rohirrim (voto 7 e 217.237 euro), film d'animazione che ben si colloca nell'universo tolkieniano. Da segnalare anche il riuscito Armand (voto 7), sulla presunta molestia sessuale di un bimbo di sei anni nei confronti di un amico.