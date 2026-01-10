Sorpresa, Mahmood canta per il nuovo film di Muccino

La notizia non passa inosservata.

Le cose non dette è il titolo della canzone originale firmata da Mahmood (prodotta e diretta da Paolo Buonvino) per il nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale dal 29 gennaio. Il brano, che porta lo stesso titolo del film, singolo inedito del cantautore in uscita il 16 gennaio (per Island/Universal Music), accompagna le immagini del trailer ufficiale, offrendo un assaggio dell'atmosfera emotiva che pervade l’opera.

È la prima volta che Mahmood si cimenta in una colonna sonora portando la sua identità musicale unica sul grande schermo. Diretto da Gabriele Muccino, Le cose non dette è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, che firma la sceneggiatura insieme allo stesso Muccino. Nel cast, accanto ai protagonisti

Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, figurano anche Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo, completando un ensemble ricco e articolato. Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema in associazione con Asa Nisi Masa e distribuito da 01 Distribution. Le vendite estere sono affidate a Rai Cinema International Distribution. Mahmood, cantautore e cantante famoso sia in Italia che all’estero ha scalato le classifiche diventando uno degli artisti più influenti della scena contemporanea, capace di coniugare sonorità urban, pop ed elettroniche. 38 Platini e 6 Oro, due vittorie al Festival di Sanremo è diventato un punto di riferimento non solo nel panorama musicale, ma anche nel mondo della moda capace di influenzare tendenze e di rappresentare una

nuova idea di stile libero, inclusivo e contemporaneo.

Senza dubbio è uno dei pochi artisti italiani della nuova generazione che abbia sempre dimostrato la volontà di crescere e perfezionarsi, senza rimanere legato a cliché o a formule preconfezionate per un successo facile e replicabile. Si è messo in gioco più volte ed è un ottimo segnale che abbia avuto voglia e possibilità di confrontarsi anche con un film. Buon segno.