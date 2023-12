Lo stuntman di Harry Potter paralizzato: la vera storia dell'incidente sul set

La storia di David Holmes ha fatto il giro del mondo e, ancora oggi, nonostante siano passati ben 14 anni dall’accaduto, fa ancora molto discutere tanto da diventare un documentario. Ma andiamo con ordine. Il ventottenne che per lavoro fa - o meglio faceva - lo stuntman, era la controfigura ufficiale di Daniel Radcliffe sul set della di film su Harry Potter (e non solo). Si può dire che il giovane è cresciuto – sia professionalmente che umanamente – insieme al personaggio della celebre saga per giovani e adulti che ha conquistato il mondo. Purtroppo, dal 2009, è costretto su una sedia rotelle dopo un grave infortunio sul set. La sua storia di coraggio e di resilienza è diventata un documentario, realizzato dalla HBO, dal titolo The Boy who lived, che è stato promosso (e prodotto) proprio da Daniel Radcliffe per sensibilizzare su quanto accaduto e per chiedere più sicurezza per gli stuntman durante il lavoro.

La vicenda si è svolta ai Leavesden Film Studios di Londra durante un test shoot de I doni della morte Parte 1. David Holmes, che aveva già lavorato come controfigura di Daniel Radcliffe nei precedenti Harry Potter, aveva una carriera molto avviata in altri film come La bussola d’oro e Prince of Persia. Durante quel test cadde rovinosamente al suolo. Si stava lavorando a scena molto importante, quella di un’esplosione, che inavvertitamente ruppe le sicure dell’imbracatura a cui il giovane era legato. Anche se David era ancora cosciente aveva riferito di non sentire più le gambe. Dopo la corsa e il ricovero in ospedale si concretizzò la paura più grande: lo stuntman aveva riportato delle lesioni al collo che lo hanno costretto alla paralisi. Un grave e drammatico incidente sul set del cinema che ha lasciato tutti senza parole, perfino l’attore del film.