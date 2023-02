Suburra, ecco cosa vuol dire il titolo del film con Alessandro Borghi

Suburra è il film del 2005 diretto da Stefano Sollima che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, il lungometraggio ha avuto un enorme successo, tanto di critica quanto di pubblico. Lo dimostrano le tante nomination ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento, ma anche e soprattutto la realizzazione di una serie tv prodotta da Netflix basata proprio sul film.

Suburra, la trama

In una notte del novembre 2011 il destino della vita politica e criminale di Roma sembra essere a una svolta. Il papa confida al suo segretario personale (Davide Iacopini) di volersi tirare indietro e rinunciare all'incarico pontificio. Nello stesso momento il criminale Aureliano Adami (Alessandro Borghi), conosciuto con il nome di Numero 8, decide di incendiare uno stabilimento a Ostia per punire il proprietario che non ha voluto cedere la proprietà alla banda criminale di cui Numero 8 è il leader. Nel frattempo Bacarozzo (Nazzareno Bomba) esce dal carcere e incontra il famigerato Samurai (Claudio Amendola), nella speranza di essere incluso nei traffici del criminale old school, ultimo superstite della Banda della Magliana.

In questo marasma, l'atmosfera in Parlamento non è delle migliori e l'onorevole Filippo Malgradi (Pierfrancesco Favino) decide di allentare la tensione con una notte folla di droga e sesso con la escort Sabrina (Giulia Elettra Gorietti) e una sua collega minorenne. Proprio quest'ultima muore di overdose e Sabrina chiede aiuto a Spadino (Giacomo Ferrara), figlio minore del clan Anacleti, che comincia anche a ricattare il politico. Nel frattempo un uomo, Sebastiano (Elio Germano) incontra suo padre (Antonello Fassari) in un bar nei pressi del Lungotevere: al termine dell'incontro, però, l'anziano decide di togliersi la vita perché indebitato con il club Spadino. I debiti ricadono tutti sulle spalle di Sebastiano, che deve rinunciare a tutto, compresa la villa in cui svolgeva la sua professione di organizzatore di eventi. Numero 8 e la sua fidanzata (Greta Scarano) non hanno idea di essere la miccia che ha fatto esplodere una vera e propria guerra su territorio romano, ma ben presto qualcuno arriverà a chiedere la loro testa.

Che cos'è Suburra? Le origini del titolo

In Suburra è indubbio che il tema principale sia l'intreccio quasi randomico di vite dedite al crimine: in una sorta di effetto domino, a ogni azione ne corrisponde un'altra che porta a conseguenze ancora peggiori. Alla trama, molto ricca e piena di personaggi moralmente discutibili, si aggiunge anche un protagonista aggiunto che è la città di Roma. Metropoli rappresentata da Stefano Sollima con colori scuri e i toni di una fotografia gelida, dove nemmeno il sole sembra capace di riscaldare - un po' come aveva fatto anche Clint Eastwood in Mystic River - Roma è senza dubbio una presenza scomoda ma necessaria per dare tridimensionalità al racconto, conferirgli un contesto e riempirlo dunque di verosimiglianza. Il legame con Roma, dopotutto, lo si può evincere anche dal titolo scelto per questa epopea criminale, già a partire dal romanzo d'origine.