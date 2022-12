Ti va di ballare? La vera storia dell'uomo che usò la danza contro la violenza

Ti va di ballare? è il film del 2006 diretto da Liz Friedlander che va in onda questo pomeriggio alle 16.01 su Canale 5. La pellicola è tratta da un'incredibile storia vera: quella di Pierre Dulaine, diventato famoso negli Stati Uniti per aver introdotto la danza nelle scuole, anche come mezzo di rieducazione e sfogo.

Ti va di ballare?, la trama

Pierre Dulaine (Antonio Banderas) è un famoso e talentuoso ballerino di sala in una scuola rinomata di Manhattan che, un giorno, dopo aver visto un giovane vandalizzare un' auto vicino all'entrata di un liceo, decide di passare all'azione. Si reca allora nella scuola del ragazzo e chiede un incontro con la preside (Alfre Woodard). La donna, che ha numerosi grattacapi da seguire e risolvere, propone al ballerino di "prendersi cura" degli studenti più problematici attraverso un progetto sperimentale: è così che Pierre si trova a insegnare il ballo da sala ai ragazzi in punizione, quasi tutti con storie drammatiche alle spalle. All'inizio il lavoro tra il ballerino e gli studenti è fatto solo di prese in giro e una certa reticenza. Ma pian piano, da entrambe le parti, ci sarà la voglia di imparare e di dimostrare di essere qualcosa di più. Ecco allora che il ballo si trasforma in una forma di espressione, in una valvola di sfogo e nello strumento utile per farsi capire e comunicare anche laddove sembrava impossibile.

La vera storia dietro il film