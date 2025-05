Troppe novità, pochi incassi

Ascolta ora 00:00 00:00

Roma, abbiamo un problema. Serio, che non va sottovalutato. L'ultimo fine settimana ha registrato due preoccupanti segni negativi, che fanno riflettere. In soli sette giorni, le sale hanno perso 1 euro su 3, con un calo del 34% negli incassi. Certo, c'erano i fine settimana lunghi che potevano dare una spinta in più. Però, se vai a vedere analogo week-end 2024, ecco che il botteghino ha perso 3 euro ogni 10. Un -30% che nessun avvocato della difesa potrebbe giustificare. Tanto che i 2.911.611 euro incassati tra giovedì e domenica rappresentano il peggior risultato di questo 2025. Qualcuno potrebbe pensare: «Non c'erano alternative ai film già in sala». Errore. Sapete quante nuove pellicole sono uscite l'8 maggio? Ben 16. Quante ne sono entrate in top ten? Solo 4, ovvero il 25%. E, attenzione, senza fare sfracelli, tanto che quella più alta è Flight Risk, finito quarto, con la miseria di 144.209 euro (Mark Wahlberg, nella foto). Le altre? The Legend of Ochi, film per famiglie, solo quinto con 140.663 euro, mentre Malamore, tra recitazione sopra le righe e brutte scene di azione, di euro ne ha messi in tasca 138.404.

Quanto al ridicolo Werewolves, con i lupi mannari che sembrano presi da una festa di Halloween, il dato parla di 77.175 euro e un ottavo posto. Il resto, non pervenuto, come questa programmazione alla viva il parroco che non giova a nessuno. Sicuramente, non ai cinefili.