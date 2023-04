Uscite Netflix Aprile 2023: ci sono 5 film che non puoi perdere

Come ogni mese, anche ad aprile sono state diffuse le nuove uscite Netflix che vanno ad arricchire un catalogo sempre più vasto e quasi labirintico. Il colosso dello streaming on-demand continua ad aggiungere titoli e pellicole che possano andare bene per qualsiasi palato: dai film per famiglie a quelle horror, passando anche per i documentari sui grandi personaggi della musica contemporanea. Ecco allora 5 titoli, tra le nuove uscite Netflix, che valgono sicuramente una visione.

Uscite Netflix di Aprile: i titoli da non perdere

Chupa

Disponibile a partire dal 7 aprile, Chupa è un lungometraggio d'animazione incentrato su un bambino abituato a stare da solo che, in visita a dei parenti in Messico, si trova a scoprire una creatura leggendaria che si nasconde nel ranch del nonno e che porterà il protagonista non solo a vivere grandiose avventure in grado di cambiargli la vita, ma soprattutto gli insegnerà il valore dell'amicizia e della fiducia negli altri. Tra gli attori che prestano le loro voci ai protagonisti del film ci sono Demián Bichir, Evan Whitten e Christian Slater.

Guida turistica per innamorarsi

Guida turistica per innamorarsi racconta la storia di una dirigente del settore legato al turismo (Rachel Leigh Cook) che decide si accettare la folle proposta di avventurarsi in un viaggio sotto copertura in Vietnam per carpire i segreti del turismo locale. Ben presto, però, la donna decide di non seguire l'itinerario prestabilito e si lascia guidare - nel vero senso della parola - dalla guida locale che la porterà a scoprire il vero Vietnam, quello lontano dal turismo di massa, dove vita e amore si intrecciano in scenari da togliere il fiato.

Il sacro male

Il 3 aprile su Netflix arriva anche un titolo adatto a tutti gli appassionati del genere horror, Il sacro male. La vicenda segue il giornalista Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) che si occupa di un blog incentrato sulla cultura paranormale che, dopo storie false su cui aveva ricamato sopra per attirare l'attenzione dei lettori, si trova invischiato in una storia che vede come protagonista una ragazza, Alice (Cricket Brown), che dichiara di aver visto la Madonna e di poter eseguire miracoli. Ben presto, però, si scopre che non è la Vergine Maria ad apparire ad Alice, ma un'entità maligna che non si farà scrupoli ad uccidere chiunque si metta sulla sua strada.

Lewis Capaldi – How I’m feeling now

Per gli amanti della musica, tra le nuove uscite Netflix c'è anche il documentario dedicato a Lewis Capaldi – How I’m feeling now. Il docufilm, in arrivo il 5 aprile, è uno sguardo intimo e partecipato dietro la vita e la carriera di Lewis Capaldi, dal giorno in cui è diventato virale in rete al successo planetario.

The Last Kingdom: Sette re devono morire

Il 14 aprile su Netflix arriva The Last Kingdom: Sette re devono morire, pellicola diretta da Edward Bazalgette che rappresenta il sequel della famosa e fortunata serie The Last Kingdom, a sua volta basata sui libri di The Saxon Stories. Il film vede il ritorno dell'attore Alexander Dreymon nei panni del guerriero Uhtred da Bebbandurg che dovrà scendere di nuovo in campo dopo che la morte di Re Edoardo ha portato a grandi battaglie per il trono. Ben presto il leggendario combattente, protagonista della serie andata in onda fino al 2022, dovrà scegliere da che parte stare: se da quella delle persone a lui care o da quella di chi combatte per il sogno di un'Inghilterra finalmente unita.

Altri film in arrivo su Netflix

After 2, 1 aprile

Oh, Belinda, 7 aprile

Fenòmenas - Indagini Occulte, 14 aprile

Power Rangers - Una volta e per sempre, 19 aprile

One More Time, 21 aprile

The matchmaker, 27 aprile