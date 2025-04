Addio al Cid? Macché, resta su carta! Ecco cosa ha deciso l’Ivass

Ascolta ora 00:00 00:00

In un mondo dove tutto diventa digitale – a volte anche troppo – arriva una decisione che farà tirare un sospiro di sollievo a milioni di automobilisti: il Cai (ex Cid) resterà anche in versione cartacea. Lo ha deciso l’Ivass, l’autorità che vigila sulle assicurazioni.

L’Ivass frena: “Digitale? Sì, ma solo se vuoi”

La proposta era nell’aria: sostituire la constatazione amichevole con un’app da usare sullo smartphone. Ma la risposta è stata un secco no.

«Promuoviamo la digitalizzazione – spiegano dall’Ivass – ma l’utilizzo del modulo cartaceo resta come fino ad oggi». Insomma, nessuno sarà obbligato a usare il digitale per segnalare un sinistro.

E c’è di più: «La modalità informatica non sostituisce quella cartacea ma è solo un’alternativa. L’utente potrà scegliere se compilare il Cai a mano, stamparlo in PDF o usare un’app o webapp messa a disposizione dalle compagnie».

Perché il cartaceo vince (ancora)

A difendere il modulo Cid in formato fisico sono state le associazioni dei consumatori, preoccupate per diversi motivi:

Privacy a rischio con i moduli digitali

con i moduli digitali Anziani e meno tecnologici in difficoltà

App diverse per ogni assicurazione, con poca portabilità

Assoutenti ha ricordato che l’80% degli incidenti viene ancora gestito con il buon vecchio Cai cartaceo. E i numeri parlano chiaro: su 1,8 milioni di sinistri all’anno, la carta resta la regina.

“Scelta saggia”, dicono i periti

A festeggiare c’è anche Aiped, l’associazione dei periti assicurativi. «Siamo soddisfatti – dice il presidente Luigi Mercurio – L’eliminazione del modulo cartaceo avrebbe creato confusione e problemi agli utenti». Anche loro avevano espresso forti dubbi sulla digitalizzazione totale.

Carta batte App

La tecnologia può aiutare, ma

E così il, per la gioia di chi preferisce una penna a un touch screen.Una scelta che mette tutti d’accordo, almeno per ora.