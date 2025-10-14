Abbonati
In evidenza
Cittadini

Agricoltura e finanza, un binomio possibile

Al Forum Coldiretti il numero uno di BF spa Federico Vecchioni ha spiegato come le piccole e medie imprese agricole si stiano evolvendo

Agricoltura e finanza, un binomio possibile
00:00 00:00

"La Pac sta avendo un percorso storico che prevede da parte della politica ridimensionamento, ma c'è una massa di risorse private che ha identificato il mondo agricolo come opportunità". Lo ha detto Federico Vecchioni, presidente di BF spa, nel suo intervento al Forum Coldiretti, a Roma. "Il binomio agricoltura-finanza non solo è possibile, ma rappresenta una concreta opportunità di crescita per l'intero settore", ha aggiunto.

"Piccole e medie imprese agricole stanno evolvendo verso forme societarie più strutturate, capaci di attrarre capitale di rischio e sostenere piani di sviluppo.

Strumenti già operativi, come SIM, SC e Simes, insieme a fondi dedicati come 'Terre Agricole Italiane', consentono di integrare capitale e filiera produttiva, garantendo rendimento agli investitori e consolidando l'infrastruttura agricola nazionale", ha concluso Vecchioni.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica