Emilia-Romagna, si contano i danni dell'alluvione: ecco le prime stime

I danni causati dall’alluvione in Emilia-Romagna ammontano a più di 620 milioni di euro e includono la ristrutturazione di strade e ferrovie. Le prime stime descrivono uno scenario critico sia per le tempistiche che per l’impiego di fondi destinati agli aiuti. I dati provengono dal vertice della Prefettura di Bologna al quale hanno partecipato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il titolare del dicastero Matteo Piantedosi.

Le stime

A Ravenna una prima stima dei danno va dai 120 ai 150 milioni di euro. A Rimini le cifre ammonterebbero a 8 milioni di euro ai quali vanno aggiunti 1 milione di euro per la viabilità del Comune, 700 mila euro per Maiolo e 4 milioni per Sant’Agata Feltria. A Bologna, invece, i danni alla viabilità totalizzano una cifra di 110 milioni di euro. La provincia di Forlì-Cesena necessità di 95 milioni per fa fronte all’alluvione, a questa cifra si aggiungono 42,5 milioni per le strade comunali di Cesena e dai 2 ai 3 milioni a Bertinoro. Per il comune di Galeata il danno ammonta a 1,7 milioni. Anas, che si occupa di viabilità stradale, stima 100 milioni di euro di danni. Le ferrovie, invece, richiederebbero 105 milioni, di questi 90 dedicati alle infrastrutture gestite da Rete Ferroviaria Italiana e 15 di competenza di Ferrovie dell’Emilia Romagna.

1,5 milioni da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture