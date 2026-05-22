Arriva la quattordicesima 2026: ecco chi rischia il taglio e come verificare il cedolino

Si avvicina il pagamento della quattordicesima, che sarà erogata tra la metà di giugno e l'inizio di luglio 2026. Si tratta di una somma di denaro che va ad aggiungersi allo stipendio o alla pensione ordinaria per consentire ai lavoratori e ai pensionati di sostenere eventuali spese legate al periodo estivo o alle ultime scadenze fiscali.

A differenza della tredicesima, che spetta di diritto sia ai lavoratori che ai pensionati, la quattordicesima viene assegnata mediante regole molto più stringenti. I beneficiari devono aver raggiunto un certo limite d'età ed essere inseriti in specifiche fasce di reddito se pensionati, oppure devono essere inseriti in determinati settori di impiego e godere di un certo tipo di accordi sindacali se ancora lavoratori.

Per quanto riguarda i pensionati, basta soddisfare i requisiti richiesti, non serve neppure presentare domanda. Il pensionato deve aver compiuto almeno 64 anni di età entro la data del 31 luglio per ottenere la quattordicesima in estate, oppure entro la fine dell'anno per avere l'accredito a dicembre. L'assegno arriva a chi è titolare di una pensione di vecchiaia, anticipata, di reversibilità o di invalidità a carico dell'Inps, e appartenere a una fascia di reddito medio bassa. Viene escluso dal trattamento chi ha una fascia di reddito che supera 15.163 euro l'anno, mentre chi rientra nella fascia compresa tra 11.372 euro e i 15.163 euro annui riceverà una somma ridotta. L'importo varia dai 336 ai 655 euro: esso dipende dal reddito certificato e dagli anni di contributi accumulati. Si dà importanza a chi ha maturato una maggiore anzianità contributiva.

La somma, come abbiamo detto, arriverà con l'assegno della pensione, oppure a dicembre per coloro che raggiungeranno in quel periodo dell'anno i requisiti.

Per i lavoratori le regole sono diverse. Non c'è alcun obbligo che costringe un datore di lavoro a versare la quattordicesima. Questa deve essere inserita all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stabilito e applicato dall'azienda in questione. Non tutti gli impieghi, dunque, prevedono questo beneficio. Attività come l'industria, il settore metalmeccanico o la pubblica amministrazione non lo prevedono, mentre invece è abbastanza comune nel settore del turismo, o nel terziario.

In questo caso la quattordicesima viene calcolata seguendo lo stesso principio della tredicesima.

Si basa, dunque, sui mesi di servizio effettivo lavorati nell'anno di riferimento. Lo stipendio lordo mensile viene moltiplicato per i mesi lavorati e diviso per 12. Chi ha lavorato tutti i 12 mesi, riceverà la mensilità intera. Chi ha lavorato di meno, otterrà un importo ridotto.