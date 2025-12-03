Auto in panne, via il triangolo per le luci di emergenza. Ecco dove e cosa cambia

Arrivano importanti novità nell'ambito della sicurezza stradale: in alcune zone d'Europa, infatti, il classico triangolo d'emergenza è stato messo da parte in favore di altri sistemi più pratici ed efficaci. Ad aprire la strada è stata la Spagna, che molto presto adotterà il faro luminoso V-16. Un nuovo metodo di segnalazione che potrebbe presto diventare molto comune nel resto dell'Unione Europea.

Il Paese iberico passerà al nuovo metodo a partire dal primo gennaio 2026, e in questi mesi sta attraversando una fase di transizione, in cui si può continuare a usare il vecchio sistema, oppure passare già al faro luminoso V-16. A partire dal nuovo anno sarà obbligatorio il passaggio al nuovo sistema. La Direzione Generale del Traffico (DGT) spagnola ha deciso di sostituire i triangoli con il faro luminoso per ragioni di sicurezza. Esso, infatti, ha la capacità di ridurre di molto i rischi a cui vanno incontro i conducenti. Attualmente, in caso di guasto dell'auto o incidente, l'automobilista deve necessariamente scendere dalla vettura e posizionare il triangolo sulla strada, correndo il rischio di essere investito.

Il faro V-16, invece, è un dispositivo portatile da tenere a bordo del veicolo, e può essere usato in caso di emergenza. Si tratta di uno strumento indubbiamente più sicuro. Una volta attivato, aziona una luce lampeggiante di colore giallo/arancione, che inonda il tetto del veicolo. In Spagna questi dispositivi saranno obbligatori, e sarà richiesta anche una loro connsessione in grado di inviare la posizione del veicolo in difficoltà alle autorità stradali.

Lo scopo è quello di ridurre gli incidenti e di tutelare le persone, garantendo la sicurezza stradale. Basterà soltanto farci l'abitudine. Ecco la necessità del periodo di transizione.

Tutto fa pensare che questo nuovo sistema adottato dalla Spagna sarà presto presente anche in altri Paesi, dato che le Nazioni tendono a infuenzarsi fra loro. Succederà anche in Italia? Potrebbe essere. Il faro V-16 è indubbiamente più sicuro rispetto al triangolo. Hanno una visibilità di oltre un chilometro, ed è individuabile anche nella nebbia.

Oltre alla Spagna, anche il Regno Unito pare interessato a muoversi in questa direzione. In Italia ancora non se ne parla, e viene ancora richiesto il giubbotto ben visibile e il triangolo d'emergenza posizionato a una distanza minima di 50 metri.