Banconote da 50 euro ritirate a partire da aprile, ecco in quale paese e perché

A parire dal prossimo mese di aprile le banconote da 50 euro saranno oggetto di ritiro da parte delle autorità di un Paese dell'Unione Europea: alcuni pezzi che presentano specifiche caratteristiche, infatti, saranno ritenuti fuori circolazione, per cui cittadini e turisti che dovessero essere in possesso di denaro di questo taglio potrebbero vedersi respingere un pagamento.

Lo Stato in questione è la Spagna, che ha deciso di mettere al bando ogni banconota da 50 euro che presenti un segno, anche minimo, di alterazione conseguente all'attivazione dei sistemi di antifurto solitamente installati a protezione del denaro contante. Questi dispositivi elettronici si attivano in genere a causa di tentate rapine oppure conseguentemente a manomissioni di macchinari o cassette di sicurezza contenenti denaro, e rilasciano una quantità di inchiostro indelebile sufficiente a macchiare le banconote rendendole di fatto inidonee alla circolazione per gli autori del colpo.

Sia che si tratti di un'incursione mirata all'apertura di un cassetto portabanconote per bancomat fisso che durante il trasporto, la macchiatura si attiva con l'obiettivo di garantire l'inutilizzabilità dei contanti. Ciò nonostante alcuni pezzi con delle tracce minime risultano ancora in circolazione, ed è proprio contro di essi che la Spagna ha iniziato la sua crociata. Dal prossimo mese, infatti, saranno ritenuti non più validi per effettuare transazioni a ogni livello: lo scopo da parte delle autorità locali ovviamente è quello di disincentivare attività illecite impedendo che le banconote non possano più essere utilizzabili in alcun modo.

Ma come dovrebbe comportarsi un cittadino o un turista che dovesse entrare suo malgrado in possesso di uno di questi pezzi? Stando a quanto specificato dalla Banca di Spagna, qualora si avesse questo sospetto bisognerebbe innanzitutto recarsi presso una filiale per chiedere la verifica da parte di un operatore: la sostituzione, tuttavia, potrà avvenire solo nel caso in cui si riuscisse a dimostrare con certezza di essere stati vittime di un furto o di aver ricevuto la banconota da 50 euro come pagamentro o come resto assolutamente in buona fede.

Se dopo gli accertamenti risultasse che il pezzo oggetto di richiesta di sostituzione sia stato alterato intenzionalmente o sia provento di un furto, allora sarà semplicemente ritirato e si attiveranno le dovute indagini da parte della autorità. Il suggerimento è quello di non accettare la banconota e segnalare subito l'episodio, anche dinanzi a un minimo sospetto di macchiatura.