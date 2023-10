Bollette, stangata sul gas: ecco gli aumenti previsti

Non c'è pace per le bollette, specialmente per i costi che le famiglie italiane devono sostenere sul gas: alla stangata di settembre con tariffe più alte del 4,8% rispetto al mese di agosto, ecco che a ottobre i prezzi potrebbero essere più elevati del 9% rispetto al mese precedente per coloro i quali hanno un contratto con il mercato tutelato.

Di quanto aumenterà la bolletta del gas

È questo l'allarme di Facile.it. Se questi aumenti fossero confermati, gli aumenti in bolletta arriverebbero a 120 euro in più l'anno pur mantenendo gli stessi consumi di prima. " L'aumento della tariffa del gas non è certo una buona notizia e ancor più preoccupante è il fatto che i rincari potrebbero non essere finiti", spiegano gli specialisti. Ma quali sono i motivi? Essenzialmente due: "l e tensioni a livello internazionale pesano sul prezzo delle materie prime e l'arrivo della stagione fredda potrebbe portare con sé un fisiologico aumento dei prezzi legato all'incremento dei consumi ".

Cosa si può fare

A questo punto bisogna valutare cosa offre il mercato e vedere se esistono le condizioni per passare a quello libero. " È questo il momento giusto per verificare le condizioni della propria fornitura di gas e valutare se sul mercato libero esistano offerte più convenienti che consentano di contrastare, almeno in parte, l'effetto degli aumenti ", sottolineano gli esperti. Le previsioni sull'andamento del Psv (Punto di scambio virtuale), ossia la figura di riferimento usata in Italia per calcolare il prezzo del gas nel mercato tutelato, si nota che potrebbero esserci ulteriori rincari addirittura del 15% a novembre e del 6% a dicembre. Se queste stime fossero confermate, una bolletta media per la famiglia tipo costerebbe 130 euro a novembre e 136 euro a dicembre.

Ancora una volta, se le stime fatte oggi fossero confermate, ecco che la pesa complessiva del solo gas, nel 2023, sarebbe di circa 1.300 euro per una famiglia tipo. Sembra paradossale ma la cifra è comunque più bassa rispetto al 2022 quando i costi complessivi arrivarono addirittura a 1.700 euro a causa dei maxi-rincari sull'energia. Gli attuali prezzi sono comunque più elevati del 24% rispetto al periodo pre-pandemico e pre-guerra del 2019 quando la spesa complessiva superava di poco i mille euro annui.

Nel nostro Paese sono ben nove i milioni di italiani che hanno un contratto con le tariffe del mercato tutelato sull'energia elettrica mentre sei milioni sulle bollette del gas. Più contenuti, invece, gli aumenti sull'energia elettrica che l'Arera ha stimato intorno ai 764 euro annui con rincari, per il momento, che restano contenuti.