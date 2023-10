Bollette, mazzata del gas: circa 1.500 euro per famiglia

Torna ad alzarsi la bolletta del gas. A settembre la tariffa è aumentata del 4,8% rispetto al mese precedente, che aveva comunque visto un rincaro del 2,3% su luglio. A comunicarlo, in una nota, è l’Arera, l’autorità pubblica che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato di maggior tutela, che riguarda 10 milioni di utenti. Questa notizia fa seguito all’aggiornamento per le bollette dell’elettricità, la cui crescita è decisamente più consistente: +18,6%.

L’aumento è determinato dal solo costo della materia prima, che sul mercato all’ingrosso italiano ha raggiunto il prezzo di 37,05 euro al megawattora. Sono rimasti invariati, infatti, gli oneri generali e la tariffa legata ai costi per il trasporto e la misura. Per la famiglia media italiana, questo si traduce in una spesa annuale (ottobre 2022-settembre 2023) di 1.459 euro, inferiore del 13,9 % rispetto all’anno precedente. Nel pieno della crisi energetica, infatti, si erano raggiunti prezzi record con il gas che toccò i 300 euro al megawattora sui mercati finanziari europei.

Alle spese crescenti per famiglie e piccole imprese va aggiunto anche il costo per il pieno carburante, con il prezzo del petrolio che ha raggiunto stabilmente i 90 dollari al barile. I rincari sono mitigati dagli interventi del governo, che ha ridotto l’Iva dal 10 al 5% e ha azzerato i costi per gli oneri generali di sistema (1,2% del totale). I due provvedimenti sono confermati fino alla fine dell’anno. Manca ancora un piano preciso per il traghettamento al di fuori del mercato tutelato dei clienti domestici, ma è probabile che si arriverà a un’ulteriore proroga di 6 mesi.

“ L'aumento delle tariffe gas rappresenta un pessimo segnale in vista dell'inverno, purtroppo del tutto atteso. Avevamo previsto un rialzo dei prezzi dell'energia sui mercati come effetto della maggiore domanda, ma il nostro timore è che, con la riaccensione degli impianti di riscaldamento nelle case italiane, i prezzi del gas possano schizzare alle stelle ”, afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. “ Invitiamo il governo a tenere alta la guardia, adottando tutte le misure di contrasto volte a tutelare le tasche degli italiani ”.