Bonus centri estivi 2026, sbloccate le risorse: come e quando ottenere il contributo

Con la fine delle scuole ormai alle porte, come ogni anno per numerose famiglie italiane si ripropone il problema della gestione dei figli durante i mesi estivi: se da un lato c'è chi, come l'Emilia Romagna, sta tentando la via dell'apertura anticipata delle scuole rispetto al calendario scolastico per venire incontro alle esigenze dei genitori, ipotesi vista con preoccupazione dal locale comparto del turismo, dall'altra è chiaro che la stabilizzazione del Bonus Centri Estivi 2026 diventa uno strumento prezioso per conciliare le esigenze lavorative e l'incremento dei costi dei servizi ricreativi. Quest'anno sono varie le opzioni a disposizione delle famiglie, che possono contare su un sistema di aiuti più stabile, strutturato su tre livelli: statale, territoriale e aziendale.

L'aspetto più importante è la resa strutturale del sussidio determinata in Manovra: grazie ad essa il governo ha consolidato lo stanziamento di 60 milioni di euro all'anno dedicati al potenziamento dei servizi socio-educativi locali, trasformandolo da fondo temporaneo a risorsa fissa a disposizione dei contribuenti. L'erogazione del bonus non avviene in modo automatico dallo Stato ai cittadini, ma prevede tre passaggi obbligati: il primo è la richiesta comunale, con le amministrazione locale che inoltra istanza al Dipartimento per le politiche della famiglia entro il 28 maggio 2026, il secondo è la ripartizione del budget a disposizione, coi fondi suddivisi tra i vari Comuni a seconda del numero di minori residenti e la pubblicazione dei bandi e il terzo la decisione finale dell'Ente locale che sceglie se investire i fondi per tagliare i costi d'iscrizione dei propri centri estivi pubblici o se distribuire voucher e buoni spesa da utilizzare nelle strutture private convenzionate.

Anche a livello locale è possibile ottenere degli incentivi, ma non solo: i bandi regionali e le detrazioni fiscali rappresentano due canali alternativi per alleggerire i costi dei centri estivi. Da un lato i primi offrono aiuti diretti e inclusivi per le famiglie in graduatoria, dall'altro le seconde consentono di recuperare una piccola percentuale della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda gli incentivi locali è consigliabile tenere d'occhio i bandi per capire se si rientra tra i destinatari delle iniziative, tenendo presente che i criteri variano da zona a zona.

In Emilia Romagna sono stati confermati gli aiuti regionali per le rette: il Comune di Bologna, ad esempio, ha aperto le finestre di iscrizione online e prevede agevolazioni basate sull'Isee. In Sardegna è stato approvato un piano che prevede contributi fino a 50 euro settimanali anche per le famiglie della classe media con Isee compreso tra i 30.001 e i 40mila euro. In Lombardia molti comuni si stanno muovendo in autonomia: Palazzolo sull'Oglio, per citare un esempio, eroga un bonus che copre il 50% della spesa, fino a 60 euro a settimana, per nuclei familiari con Isee entro i 25mila euro.

Se non si dovesse rientrare in graduatoria, resta la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali, per quanto parziale, dato che, a differenza delle spese scolastiche ordinarie, quelle per i campi estivi non possono essere scaricate in modo integrale. La spesa diventa detraibile al 19% esclusivamente se l'attività è gestita da una Società Sportiva o da un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. La platea è rappresentata dai figli di età compresa tra 5 e 18 anni, e la detrazione si calcola su un tetto massimo di spesa di 210 euro per ciascun ragazzo. Di conseguenza, tramite il Modello 730 Precompilato dell'anno successivo, è possibile recuperare una cifra massima di circa 40 euro a figlio: ovviamente è sempre consigliato conservare con cura le ricevute dei pagamenti tracciabili, come bonifici o carte, poiché i CAF o i professionisti abilitati potrebbero richiederle per apporre il visto di conformità.

Nel 2026, il welfare aziendale si conferma un pilastro fondamentale per i lavoratori del settore privato: con l'innalzamento del tetto

di esenzione per i fringe benefit, fissato a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico, è possibile ottenere il rimborso totale delle rette dei centri estivi, azzerando le spese su queste voci.

Il recupero avviene con