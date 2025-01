Bonus cultura fino a 1000 euro: come funziona e chi può fare richiesta

Ascolta ora 00:00 00:00

Da venerdì 31 gennaio 2025 è possibile fare la richiesta per ottenere la Carta Cultura Giovani del valore di 500 euro e, contemporaneamente, anche tramite la Carta del Merito che dà diritto ad altri 500 euro per poter usufruire di numerose attività culturali. Il valore complessivo, quindi, è pari a mille euro (sono cumulabili) ma non è detto che tutti i giovani che rientrano in certi parametri possano usufruire dei due incentivi statali. Come spiega il sito ufficiale del governo, le due carte " sono finalizzate allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani" .

Cos'è la Carta Cultura Giovani

Iniziamo con il primo bonus: la Carta Cultura Giovani viene riservata ai nati nel 2006, residenti nel territorio nazionale o di permesso di soggiorno e che appartengono a un nucleo familiare che ha un Isee annuo che non supera 35mila euro. " La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età": bisognerà, dunque, essere maggiorenni. Per poter fare domanda bisognerà registrarsi sulla piattaforma (clicca qui) messa a disposizione dal ministero della Cultura e del Merito.

A quel punto si potrà entrare con lo Spid o Cie e il sistema, automaticamente, controllerà l'età anagrafica per eliminare coloro i quali non dovessero rientrare nei requisiti richiesti con il seguente messaggio: " Limite età beneficiario non rispettato ". Lo stesso discorso sarà valido per gli altri requisiti di idoneità dell’utente: in caso negativo, apparirà il seguente messaggio: " Attenzione, l’Isee non risulta conforme ai termini dell’iniziativa".

Cos'è la Carta del Merito

Parallelamente, alcuni giovani potranno accumulare e richiedere altri 500 euro grazie alla Carta del Merito: se anche in questo caso è riconosciuta ai residenti in Italia o di permesso di soggiorno valido, la differenza con quella precedente deve essere una votazione pari a 100 (cento) centesimi conseguita con il diploma di scuola secondaria di secondo grado entro e non oltre i 19 anni di età. Le modalità di registrazione e inserimento dei dati è il medesimo di prima, serviranno dunque Spid o Cie. Il sistema verificherà l’esito dell’esame di maturità associato all’utente e, se non fosse pari a cento centesimi, apparirà il seguente messaggio di errore: " Attenzione, la votazione finale non risulta conforme ai termini dell’iniziativa".

Cosa si può acquistare

E ora veniamo alla parte principale: cosa si può acquistare con il bonus o con entrambi? Dai testi scolastici ai libri, dagli spettacoli teatrali (cinema, concerti, eventi dal vivo) fino all'abbonamento di giornali (quotidiani e periodici). I bonus si potranno spendere anche per il mondo musicale (corsi), così come i corsi di danza e teatro. Ovviamente, con l'incentivo sarà possibile acquistare l'ingresso per mostre, musei, parchi naturali e siti archeologici.

Viceversa, non

saranno ammesso l'acquisto di corsi online che non sono legati al mondo culturare, non sarà possibile abbonarsi a servizi di streaming e nemmemo acquistare dei videogiochi. I bonus saranno validi fino al 31 dicembre 2025.