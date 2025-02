Il bonus pneumatici da 200 euro è una fake news: arriva la smentita del ministero

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli scorsi giorni aveva iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza sul web la notizia secondo cui il governo aveva concesso agli automobilisti italiani la possibilità di accedere a un "bonus pneumatici" con l'obiettivo di incentivare il cambio delle gomme compensando una parte della spesa sostenuta: a quanto pare, stando a quanto segnalato dal ministero del Made in Italy (Mimit), si trattava tuttavia di una fake news.

Questo fantomatico beneficio, incluso all'interno del Bonus elettrodomestici previsto dalla legge di Bilancio 2025, avrebbe dovuto consentire ai contribuenti di usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto degli pneumatici, con un tetto massimo di 100 euro. Un limite, questo, innalzabile fino a 200 euro ma solo nel caso in cui l'acquirente presentasse un Isee familiare inferiore ai 25mila euro

La misura è stata guardata con grande sospetto da tanti esperti, i quali hanno preso in esame la sopra citata legge di Bilancio per comprendere se vi fosse in effetti al'interno dell'area dedicata al bonus elettrodomestici una sezione nella quale si faceva menzione in qualche modo di un'agevolazione finalizzata a favorire il cambio delle gomme per motivi di "efficienza energetica".

Il sospetto che si trattasse di una notizia non vera ha spinto Vanity Fair a contattare direttamente il dicastero del Made in Italy per ottenere un chiarimento in merito alla vicenda, e il Mimit ha replicato confermando i sospetti che in tanti avevano iniziato ad avere. Si trattava di una semplice fake news, per cui non solo il ministero non aveva previsto alcun incentivo per la sostituzione degli pneumatici all'interno del bonus elettrodomestici, ma non aveva neppure in programma di attuarne uno. Per fortuna la verità è emersa prima che la notizia si diffondesse ovunque col rischio di creare più di qualche problema non solo ai contribuenti ma agli stessi gommisti.

A onor del vero, comunque, non si tratta della prima volta in assoluto in cui si diffonde una notizia priva di qualunque fondamento inerente a contributi dello Stato per sostituire gli pneumatici: di certo, a differenza dei precedenti, in questa circostanza si è corso il rischio più alto a causa della maggiore diffusione rispetto al

passato della fake news. Nel 2022 si era arrivati molto vicini all'introduzione di uno specifico incentivo, tuttavia allora l'emendamento al decreto Energia che avrebbe dovuto introdurlo fu ritirato e mai più presentato.